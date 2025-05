Nederlandse overheid brengt tool uit om NIS2-verplichting te bekijken

De Nederlandse Rijksinspectie Digitale Infrastructuur heeft een tool uitgebracht waarmee ondernemers kunnen zien of ze in de toekomst onder de NIS2-richtlijn vallen. Eind 2024 moeten bepaalde ondernemers onder die EU-richtlijn aan strengere beveiligingseisen voldoen.

De tool staat op de site regelhulpenvoorbedrijven.nl en is een initiatief van onder andere de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur en het Digital Trust Center. Het gaat om een 'evaluatietool' waarmee bedrijven zelf kunnen schatten of ze in de toekomst aan de regels van de NIS2-richtlijn moeten voldoen.

Bedrijven moeten in de tool een aantal vragen beantwoorden, zoals onder welke sectoren en subsectoren ze vallen, waar hun hoofdkantoor staat en hoe groot de organisatie is. Ook kijkt de tool welke bestaande regels en wetten mogelijk al actief zijn voor die bedrijven. Na het invullen krijgen de bedrijven een indicatie of de richtlijn op hen van toepassing is. De instanties waarschuwen dat de tool vooral een indicatie geeft en dat er 'geen rechten kunnen worden ontleend' aan de tool. Bedrijven moeten bovendien zelf in de gaten houden of ze in de toekomst, na bijvoorbeeld groei, alsnog aan de richtlijn moeten voldoen.

NIS staat voor 'Network and Information Security' en is een van de grote technologische richtlijnen die door de Europese Commissie zijn opgelegd. De richtlijn gaat over cybersecurity; hij bepaalt welke organisaties aan welke minimale beveiligingseisen moeten voldoen. NIS2 is een opvolger van de originele NIS-richtlijn uit 2016 en heeft onder andere nieuwe regels voor DNS-providers en registrars, bepaalt dat overheidsinstellingen sneller aan regels gebonden zijn, komt met een zorg- en meldplicht en schrijft meer toezicht door een onafhankelijke toezichthouder voor.

Naar alle waarschijnlijkheid wordt de NIS2-richtlijn eind volgend jaar van toepassing op onder meer Nederlandse bedrijven. Ergens in de komende weken begint daarover een consultatie. Daarna moet de richtlijn nog door het Europees Parlement worden goedgekeurd, maar de verwachting is dat dat gaat gebeuren. Aangezien het gaat om een richtlijn en geen verordening, moet de Nederlandse overheid hem ook nog omzetten in nationale wetgeving.