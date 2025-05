Nederlandse overheid haalt deadline voor NIS2-securityrichtlijn in oktober niet

Nederland gaat de deadline voor de NIS2-cybersecurityrichtlijn niet halen. De deadline voor het opstellen van de juiste wetgeving ligt in oktober, maar het traject daarvoor is zo complex dat de wet pas in het najaar naar de Tweede Kamer kan.

Daarvoor waarschuwt demissionair minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz-Zegerius in een brief aan de Tweede Kamer. Het gaat over de implementatie van de NIS2-richtlijn, die vanuit Europa is opgelegd. Die moet tot nationale wetgeving leiden. Naast de netwerk- en informatiebeveiligingsrichtlijn wordt ook de CER-richtlijn, voor het beschermen van kritieke infrastructuur, niet op tijd gehaald.

De deadline voor het implementeren van de richtlijn ligt op 17 oktober van dit jaar. Yeşilgöz zegt nu dat 'het omzetten van de richtlijnen in nationale wetgeving meer tijd vraagt dan in eerste instantie werd verwacht'. De demissionair minister verwacht dat er in de zomer van dit jaar een conceptwet wordt gepresenteerd. Daarna moet de wet nog naar de Afdeling advisering van de Raad van State. "Ik streef ernaar de wetsvoorstellen vervolgens in het najaar van dit jaar aan uw Kamer aan te bieden", schrijft Yeşilgöz.

Yeşilgöz noemt geen concrete reden waarom het werk langer duurt dan verwacht. Ondanks het ontbreken van wetgeving zegt de minister dat bedrijven zich alvast moeten voorbereiden op de wet. Daar zijn genoeg manieren voor, zegt ze. Zo kunnen bedrijven risicoanalyses uitvoeren, personeel bewust maken en incidentprocedures aanscherpen. Ze verwijst daarbij naar bestaande cybersecuritywetgeving, zoals de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen.