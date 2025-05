PlayStation brengt nieuw en gratis Silent Hill-spel direct uit

Sony PlayStation heeft tijdens zijn State of Play een gratis Silent Hill-game aangekondigd die direct beschikbaar is. De game heet Silent Hill: The Short Message en is vanaf donderdag te spelen. Sony toonde ook een nieuwe trailer van de later verschijnende SIlent Hill 2-remake.

Silent Hill: The Short Message is een game die zich afspeelt in een geheimzinnig appartementencomplex genaamd The Villa, ergens in Duitsland. De speler neemt de rol aan van Anita, een jonge vrouw die moet achterhalen wat er met haar vriendin gebeurd is, terwijl ze de gevaren van The Villa moet zien te overleven. De game belooft enkele zware thema's te behandelen, zoals zelfbeschadiging en zelfdoding. Het bestaan van de game lekte al uit toen de Zuid-Koreaanse Game Rating And Administration Committee het spel in september 2022 keurde.

PlayStation en Konami maakten tijdens de State of Play-show bekend dat Silent Hill: The Short Message 'zo snel mogelijk' na afloop van de presentatie beschikbaar zal zijn. Hoe laat dat precies zal zijn is niet duidelijk; ten tijde van het publiceren van dit bericht was de game nog niet te vinden in de PlayStation Store. Wel duidelijk is dat Silent Hill: The Short Message gratis is. PlayStation hoopt dat gamers die nog niet bekend zijn met de horrorserie Silent Hill om deze reden een kans zullen geven, zo valt te lezen in een blogpost.

PlayStation toonde ook een nieuwe trailer van de Silent Hill 2. Dat spel wordt dit jaar verwacht, maar Sony gaf tijdens State of Play nog geen verdere informatie over de releasedatum. In de nieuwe trailer worden gameplaybeelden getoond waarin de nadruk ligt op het gemoderniseerde vechtsysteem van de game.