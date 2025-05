Koreaanse gamekeuringsautoriteit noemt onaangekondigde Silent Hill-game

De Zuid-Koreaanse Game Rating And Administration Committee heeft Silent Hill: The Short Message gekeurd. Konami heeft dit spel nog niet aangekondigd, maar er gaan al langer geruchten over een nieuw Silent Hill-spel.

De Game Rating And Administration Committee heeft Silent Hill: The Short Message in augustus gekeurd, ontdekte Gematsu. Deze site merkt op dat Uniana als uitgever wordt genoemd, een bedrijf dat vaker Konami-games uitgeeft in Zuid-Korea. De GRAC noemt bijvoorbeeld ook EFootball 2023 als een Uniana-spel, terwijl het een Konami-game is.

De goedkeuringsautoriteit geeft verder geen details over het spel. Er verschenen al eerder geruchten over een nieuw spel in de horrorreeks, die door deze GRAC-vermelding worden gesterkt. Zo zou Blooper Team, bekend van onder meer The Medium, werken aan een nieuwe Silent Hill-game. VentureBeat-schrijver Jeff Grubb hintte er eerder op Twitter op dat er in september een Silent Hill-aankondiging zou komen. De laatste Silent Hill-game verscheen in 2012, met Downpour.