Bedenker van Silent Hill-horrorgames verlaat Sony en richt eigen studio op

Keiichiro Toyama, de bedenker en regisseur van de Silent Hill-games, heeft na twintig jaar Sony verlaten en een eigen studio opgericht. Bokeh Game Studio gaat onafhankelijk aan eigen games werken. Ook twee andere voormalige Sony-kopstukken sluiten zich aan.

Naast Toyama zijn Kazunobu Sato en Junya Okura betrokken bij het opzetten van de nieuwe onafhankelijke studio. Sato was lead designer van The Last Guardian en Okura had diezelfde rol bij de Gravity Rush-games. Volgens de oprichters gaan er meer ontwikkelaars waar zij eerder mee samenwerkten aan de slag bij Bokeh Game Studio.

De drie werkten bij de Japanse gamestudio's van Sony en zijn daar weggegaan om zelfstandig te kunnen werken aan games. De ontwikkelaars zeggen aan de verwachtingen van fans te willen voldoen, maar concrete nieuwe projecten zijn nog niet aangekondigd.

Keiichiro Toyama was de bedenker en regisseur van de Silent Hill-horrorgames. In 2012 verscheen er voor het laatst een game in die serie. Toen Hideo Kojima nog bij Konami werkte, werd er gewerkt aan nieuwe titels in de serie, maar dat is gestopt toen Kojima vertrok bij de uitgever. De rechten van de serie liggen nog bij Konami. Toyama was ook de regisseur van de Gravity Rush-games.

