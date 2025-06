Konami bevestigt ontwikkeling remake van originele Silent Hill

Konami bevestigt dat er een remake van de originele Silent Hill in ontwikkeling is. De game wordt gemaakt door Bloober Team, de Poolse ontwikkelaar die eerder de remake van Silent Hill 2 maakte. Er is nog geen releasedatum bekendgemaakt.

Vooralsnog deelt Konami alleen een teaser van de remake, zonder verdere informatie. Onlangs bracht de Japanse uitgever de remake van Silent Hill 2 uit voor de PlayStation 5 en pc, wat een indicatie van de platforms voor de remake van de originele horrorgame zou kunnen zijn.

Silent Hill kwam in 1999 uit voor de PlayStation. De game wordt gezien als een van de grondleggers van het survivalhorrorgenre. Het spel legde een grotere nadruk op psychologische horror, een duistere, beklemmende sfeer en het ontdekken van de spelwereld, in tegenstelling tot de meer op actie gerichte tijdgenoot Resident Evil.