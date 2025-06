Gerucht: onaangekondigde PlayStation-handheld krijgt AMD-apu en 16GB Lpddr5x-ram

Een onaangekondigde Sony PlayStation-handheld krijgt naar verluidt een AMD-apu op basis van gfx13-architectuur. De console krijgt volgens een leaker 16GB aan Lpddr5x-geheugen met een derde van de geheugenbandbreedte van de PlayStation 5.

De hardwareleaker KeplerL2 claimt dat Sony het relatief trage geheugen compenseert met 4MB aan L2-cache en 16MB zogenoemd Memory Attached Last Level-cache. De PlayStation 5 en PlayStation 5 Pro hebben dezelfde hoeveelheid L2-cache maar geen MALL-cache. Dat moet in combinatie met 'verbeterde geheugencompressie' de lagere geheugenbandbreedte compenseren.

De leaker reageert via NeoGAF op eerdere informatie van Moore's Law is Dead over een vermeende energiebesparende modus voor de PlayStation 5 en PlayStation 5 Pro. Die modus zou onder ontwikkelaars aangekondigd zijn en wijst er volgens KeplerL2 op dat er een handheld in ontwikkeling is. Games die op deze modus draaien, zouden in theorie ook compatibel kunnen zijn met de beperkte hardware van een handheld, aldus de bron.

Er gaan al langer geruchten rond over een mogelijke PlayStation-handheldconsole die games lokaal kan draaien, in tegenstelling tot de streamingconsole PlayStation Portal. Onlangs kondigde concurrent Microsoft in samenwerking met ASUS de ROG Xbox Ally aan, wat een impuls voor Sony zou kunnen zijn om zelf ook een handheld uit te brengen.