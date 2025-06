Garmin kondigt Venu X1-smartwatch met grootste scherm aan voor 800 euro

Garmin kondigt de Venu X1 aan, een smartwatch met een vierkant 2'-amoledscherm. Dat is het grootste scherm op een horloge van de fabrikant tot dusver. De smartwatch is vanaf ergens in juni verkrijgbaar voor een adviesprijs van net geen 800 euro.

De Venu X1 heeft een 8mm-horlogekast van titanium en beschikt over een ingebouwde luidspreker en microfoon. De smartwatch heeft volgens Garmin het grootste scherm tot dusver op een horloge van de fabrikant, namelijk een 2”-scherm. De meeste Garmin-smartwatches hebben daarbij een rond scherm, terwijl het bedrijf voor de Venu X1 een vierkant scherm met afgeronde hoeken gebruikt. Het horloge heeft een accuduur van tot acht dagen en ondersteunt onder meer slaapanalyse en het meten van de hartslag, hartslagvariabiliteit en zuurstofsaturatie. Het horloge is in twee kleuren verkrijgbaar, namelijk zwart en mos.