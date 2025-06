Garmin introduceert fietscomputer Edge MTB voor mountainbikers voor 400 euro

Garmin kondigt de Edge MTB aan: een fietscomputer voor mountainbikers. De fietscomputer biedt een vijf keer snellere gps-registratie dan gebruikelijk, om gedetailleerdere informatie te tonen bij complexe routes en snelle afdalingen. De Edge MTB kost 400 euro.

De Garmin Edge MTB heeft een polling rate van 5Hz, wat inhoudt dat het apparaat vijf keer per seconde gegevens verzamelt. Dat moet resulteren in nauwkeurigere tracking bij snelle en complexe ritten dan de 1Hz-standaard. Volgens Garmin is de Edge MTB bestand tegen modder en steenslag. De fietscomputer heeft zeven knoppen en het kleurenscherm wordt beschermd door Corning Gorilla Glass. De Edge MTB heeft volgens de fabrikant een accuduur tot 14 uur bij 'veeleisend gebruik' en tot 26 uur in de spaarstand.

De Edge MTB biedt zowel een Enduro-ritprofiel om de totale stijging en daling van ritten bij te houden, als een Downhill-ritprofiel om afdalingen te tracken. Hierbij heeft de terugkeer naar de top via een shuttle of skilift geen invloed op de ritstatistieken, aldus Garmin. Verder kunnen gebruikers timing gates instellen langs een parcours om tussentijden bij te houden, bijvoorbeeld tijdens een wedstrijd.

Verder ondersteunt de Edge MTB ingebouwde kaarten en is het apparaat voorzien van een vooruitkijkmodus om vooraf informatie te krijgen over de namen van paden, hoogteprofielen, de afstand terug naar de start en de moeilijkheidsgraad van een pad. Ook houdt de fietscomputer statistieken bij, zoals het aantal sprongen, de sprongafstand, de hangtijd, de moeilijkheid en ritprestaties.

De Garmin Edge MTB heeft een adviesprijs van 400 euro. Op het moment van schrijven ligt de levertijd tussen de vijf en acht weken.