Netflix sluit deal met TF1 Group om voor het eerst lineaire tv uit te zenden

Netflix heeft een deal gesloten met TF1 Group om in Frankrijk lineaire tv uit te zenden. TF1 gaat verschillende tv-shows en grote live sportevenementen uitzenden via de streamingdienst, meldt Financial Times. Ook komt meer dan 30.000 uur content van tv-shows on-demand beschikbaar.

Co-ceo Greg Peters zegt tegen Financial Times dat Netflix door de deal, die in de zomer van 2026 ingaat, verschillende soorten tv-programma's en live sport gaat brengen. TF1 zendt onder meer wedstrijden uit van het Franse nationale voetbalelftal. Peters wil geen uitspraken doen over hoe de inkomsten uit abonnementen en advertenties verdeeld worden tussen de bedrijven en of Netflix een vooruitbetaling heeft gedaan voor content van TF1. Het is voor het eerst dat Netflix lineaire tv gaat uitzenden.

De TF1 Group heeft ook een eigen streamingdienst, TF1+. Dat platform bedient maandelijks 35 miljoen gebruikers, zo maakte het bedrijf bekend bij de presentatie van zijn kwartaalcijfers in mei. Netflix-co-ceo Ted Sarandos zei in 2022 dat de Amerikaanse dienst in Frankrijk meer dan tien miljoen abonnees had.

In een persbericht zegt TF1-ceo Rodolphe Belmer dat het kijkgedrag verschuift naar on-demandconsumptie en dat de fragmentatie van het publiek toeneemt. Door de samenwerking bereikt de premiumcontent van het bedrijf volgens hem een 'ongeëvenaard publiek' en zullen ook adverteerders meer bereik hebben. Hij zegt dat het ecosysteem van Netflix 'perfect' aansluit op het TF1+-platform.