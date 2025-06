Google brengt Gemini 2.5 Flash-Lite en stabiele versies 2.5 Pro en Flash uit

Google brengt Gemini 2.5 Flash-Lite in preview uit. Volgens de techreus gaat het om het 'snelste en kostenefficiëntste 2.5-model tot nu toe'. De stabiele versies van Gemini 2.5 Pro en Flash zijn nu ook beschikbaar.

Het Gemini 2.5 Flash-Lite-model moet volgens Google sneller antwoorden dan 2.5 Flash. Volgens de techgigant is 2.5 Flash-Lite ontworpen voor toepassingen waarbij een hoog volume maar een lage latentie nodig is, zoals vertalingen en het categoriseren van teksten of afbeeldingen. Verder moet 2.5 Flash-Lite over het algemeen beter presteren op het gebied van programmeren, wiskunde, wetenschap, redeneren en multimodale taken.

Gemini 2.5 Flash-Lite biedt net als de andere 2.5-modellen een contextlengte van 1 miljoen tokens. 2.5 Flash-Lite is met 0,10 dollar per miljoen inputtokens kostenefficiënter dan andere Gemini-modellen. Zo kost 2.5 Pro 1,25 dollar per miljoen inputtokens, terwijl 2.5 Flash 0,30 dollar per miljoen inputtokens kost (voorheen 0,15 dollar).

De techgigant maakt ook bekend dat Gemini 2.5 Flash en 2.5 Pro nu algemeen beschikbaar zijn. De experimentele versies van de 2.5-modellen werden in maart aangekondigd. Google bracht eerder deze maand al een verbeterde versie uit van Gemini 2.5 Pro in bèta. Volgens 9to5Google ondersteunt Gemini nu ook video-uploads, waardoor de chatbot na het analyseren van de beelden hierover vragen kan beantwoorden.