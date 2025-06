Google brengt verbeterde versie van Gemini 2.5 Pro uit

Google heeft een nieuwe versie van Gemini 2.5 Pro uitgebracht. Het model is in bèta beschikbaar voor zakelijke gebruikers en scoort in benchmarks voornamelijk hoog op het gebied van programmeren.

Google schrijft in een blogpost dat het Gemini 2.5 Pro beschikbaar maakt via de webinterface, app en via api's in Google AI Studio en voor andere software. Het gaat om een verbeterde versie van de AI-tool die eerder dit jaar uitkwam.

Het model is opgezet als een redeneer- en programmeermodel. In benchmarks daarvan scoort het relatief hoog in vergelijking met alternatieve modellen van bijvoorbeeld OpenAI of Anthropic. Met name in de Facts Grounding-benchmark scoort de tool hoog, al moet daarbij worden opgemerkt dat die benchmark door Googles eigen DeepMind-afdeling is ontwikkeld. Ook in de Aider Polyglot-benchmark voor het bewerken en schrijven van code scoort 2.5 Pro goed.

Gemini 2.5 Pro is als bètadienst te gebruiken. Google zegt dat er later een stabiele versie uitkomt, maar niet wanneer dat zo is.