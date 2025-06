Gerucht: Samsung ruilt Google Gemini in voor Perplexity AI in Galaxy S26

Samsung ruilt Google Gemini in voor Perplexity AI als standaardassistent in zijn Galaxy S26-serie van telefoons, zo claimt financieel persbureau Bloomberg. Ook zouden beide bedrijven werken aan een AI Agents-app en een besturingssysteem met AI.

Als onderdeel van de deal zou Samsung investeren in het bedrijf Perplexity, meldt Bloomberg. De bedoeling is om de samenwerking later dit jaar aan te kondigen en vervolgens de integratie klaar te hebben voor de release van de Galaxy S26-telefoons begin volgend jaar. De kans bestaat dat ook andere telefoons na een upgrade Perplexity als AI-assistent krijgen in plaats van Gemini, al is dat nu nog niet duidelijk.

Samsung heeft nu nog een deal met Google om Gemini in te stellen als standaard-assistent op zijn telefoons en dat is dan ook gebeurd dit jaar. Op telefoons met One UI 7 met Android 15 is Gemini de standaard-assistent. Perplexity zou ook de standaard-AI-assistenten worden op telefoons van Motorola. Toen was ook al duidelijk dat Samsung en Perplexity ook in gesprek waren. Volgens Bloomberg is een deal nu nabij.