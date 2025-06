Nvidia en Perplexity gaan met Europese bedrijven aan lokale AI-modellen werken

Nvidia en AI-bedrijf Perplexity gaan met zeker tien AI-bedrijven in Europa en het Midden-Oosten samenwerken om hun AI-technologieën te verfijnen. Zo gaat Nvidia met organisaties in Frankrijk, Duitsland, Italië, Polen, Spanje en Zweden werken aan AI-modellen in lokale talen.

Deze AI-modellen moeten redeneermodellen worden die complexere taken kunnen uitvoeren, schrijft Reuters. Er is echter veel data nodig om dergelijke modellen te trainen, maar zoveel data is niet altijd beschikbaar voor lokale talen. Nvidia gaat modelmakers daarom helpen om data te genereren voor deze lokale talen, zegt Kari Briski, vicepresident van generative AI software for enterprise bij Nvidia. "We genereren veel synthetische data voor talen waarvan weinig materiaal beschikbaar is en vertalen onze redeneerdata, zodat zij daarop kunnen trainen."

Als de lokale modellen getraind zijn, helpt Perplexity om ze in Europa te distribueren. Bedrijven kunnen de AI-modellen dan in lokale datacenters draaien en ze gebruiken om zakelijke taken uit te voeren. De financiële details van deze samenwerking zijn niet bekendgemaakt.