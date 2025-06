Nvidia gaat met eerste 'AI-fabriek' autofabrikanten ondersteunen in Duitsland

Nvidia gaat zijn eerste AI-fabriek bouwen in Duitsland, zei ceo Jensen Huang woensdag op de VivaTech-beurs in Parijs. Het bedrijf rust de fabriek uit met tienduizend gpu's. Het is niet bekend waar de fabriek precies gebouwd wordt, hoeveel hij kost en wanneer de bouw begint.

Huang reist volgens bronnen van Reuters vrijdag naar Berlijn. Een van de bronnen zegt dat de ceo van Nvidia daar ook een gesprek gaat voeren met de Duitse bondskanselier Friedrich Merz. In de fabriek ontwikkelt het bedrijf technologie voor autofabrikanten die gebruikmaakt van een combinatie van AI en robotica. Onder meer Ansys, Cadence en Siemens leveren de door Nvidia's gpu's aangedreven software, schrijft Nvidia. Deze moet bedrijven als BMW en Mercedes-Benz helpen bij verschillende processen, zoals productsimulatie en logistiek beheer.

In totaal wil Nvidia twintig AI-fabrieken in Europa bouwen. Huang zegt dat Nvidia de AI-rekencapaciteit in Europa in twee jaar met een factor tien vergroot. Nvidia werkt ook samen met Mistral rond het nieuwe Mistral Compute-platform. Dat moet gebruikers voorzien van hardware- en softwaremiddelen om AI-systemen te ontwikkelen. Nvidia levert 18.000 gpu's om het systeem aan te drijven.

De Europese Commissie kondigde eerder dit jaar het initiatief InvestAI aan om de ontwikkeling van AI in de Europese Unie te stimuleren. Onderdeel van het plan is een fonds ter waarde van twintig miljard euro voor vier nieuwe 'AI-gigafabrieken voor het trainen van complexe AI-modellen'. Of Nvidia ook gebruikmaakt van dit fonds, is niet duidelijk.