The Browser Company begint met uitrol 'AI-browser' naar bètatesters

The Browser Company heeft een bètaversie van zijn nieuwe 'AI-browser' Dia beschikbaar gemaakt. De browser is voorlopig alleen te downloaden voor mensen die zijn uitgenodigd voor de bèta en gebruikers die eerder ook werkten met de Arc-browser.

In de video's die het bedrijf deelt, is te zien dat de ingebouwde AI van de browser op verschillende manieren te gebruiken is. Het bedrijf bouwt veel van de functionaliteit in de adresbalk in. Daardoor hoeven gebruikers niet naar aparte tabbladen te gaan om gebruik te maken van AI, zoals bij ChatGPT. Gebruikers kunnen op elke webpagina een AI-chatvenster openen dat de ruimte deelt met de al geopende pagina.

De AI kan vervolgens allerlei taken uitvoeren zoals zoekopdrachten doen, teksten of video's uitleggen, webpagina's met elkaar vergelijken en vertalen, en teksten schrijven in een bepaalde stijl. Het bedrijf belooft ook privacyfuncties in te bouwen. In een screenshot is onder meer te zien dat de browser de mogelijkheid moet hebben om advertenties, trackers en cookiebanners te blokkeren.

The Browser Company kondigde in december aan te werken aan Dia. In mei liet het weten dat het de actieve ontwikkeling van zijn Arc-browser had stopgezet om zich volledig te focussen op Dia. Het is nog niet bekend wanneer de browser op grote schaal beschikbaar komt.