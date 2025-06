Wikipedia stopt tijdelijk met AI-samenvattingen na ophef onder moderators

De Wikimedia Foundation heeft besloten voorlopig geen door AI gegenereerde samenvattingen bovenaan Wikipedia-artikelen te zetten, weet 404 Media. De organisatie kondigde vorige week aan te gaan experimenteren met AI-samenvattingen op de mobiele versie van Wikipedia.

Wikipedia schreef vorige week dat het wilde experimenteren met door AI gegenereerde en door redacteurs bewerkte samenvattingen. Hierbij zou tien procent van de gebruikers op de mobiele website zich kunnen aanmelden om vooraf gegenereerde samenvattingen te kunnen zien bij een aantal artikelen. Aan de hand van de verzamelde data zou de organisatie vervolgens bepalen of gebruikers geïnteresseerd zijn in AI-samenvattingen, of zij deze regelmatig openen en of ze de 'algehele ervaring' van Wikipedia verbeteren.

Het plan kwam de Wikimedia Foundation meteen op felle kritiek te staan van verschillende moderators, die met name hun zorgen uitten over de betrouwbaarheid van de informatie in de door AI gegenereerde teksten. Tegenover 404 Media bevestigt een woordvoerder van de Wikimedia Foundation dat de uitrol van de AI-samenvattingen voorlopig op pauze staat. De woordvoerder geeft ook aan dat de communicatie rond het experiment beter had gekund.

De organisatie geeft echter aan dat het idee niet volledig van de baan is. "Naarmate het internetgebruik in de loop der tijd verandert, proberen we nieuwe manieren te ontdekken om nieuwe generaties te helpen leren van Wikipedia en zo onze beweging naar de toekomst te ondersteunen", geeft een projectmanager van de Wikimedia Foundation aan.

Update, 08.44 uur - Toegevoegd waar de kritiek van de moderators precies over ging.