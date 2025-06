Meta brengt AI-tool uit voor het bewerken van video's, nog niet in Benelux

Meta heeft een AI-tool uitgebracht die onder meer de outfit, locatie en verlichting kan aanpassen in een video. Die video's kunnen dan weer gedeeld worden via Instagram of Facebook. De functie lijkt nog niet in de Benelux beschikbaar te zijn.

De functie werkt met vijftig door Meta ingestelde prompts waarmee gebruikers een video kunnen laten aanpassen. Meta geeft het voorbeeld van het geven van een stripboekenstijl, een 'droomachtige sfeer' of een videogamestijl. Meta spreekt over ruim vijftig prompts. Later dit jaar moet het ook mogelijk worden om eigen prompts te gebruiken.

De functie werkt alleen met video's van maximaal tien seconden en is vooralsnog gratis te gebruiken. Meta laat alleen verticale video's zien. Het is niet duidelijk of de functie ook werkt met horizontale video's. Gebruikers kunnen de video's delen via Facebook of Instagram. De video's zijn aan te passen via de Meta AI-app, de Meta.AI-website of de Edits-app. De functie is nu beschikbaar in de VS 'en ruim een dozijn landen'. Nederland en België lijken daar nog niet onder te vallen. Het is niet bekend of en wanneer de functie hier beschikbaar moet komen. De functie is 'geïnspireerd door' het Movie Gen-model dat Meta in oktober vorig jaar toonde.