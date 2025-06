Kinderen kunnen vanaf iOS 26 pas na toestemming ouders nieuwe mensen contacteren

Apple heeft nieuwe functies voor ouderlijk toezicht aangekondigd voor iOS 26, zoals dat kinderaccounts pas met nieuwe telefoonnummers kunnen communiceren via Apple-apps als de ouders toestemming hebben gegeven. Deze functie zou ook naar andere apps kunnen komen.

Kinderen met een Apple-kinderaccount die willen communiceren met een nieuw telefoonnummer via Apple-apps, moeten hiervoor eerst toestemming krijgen van de ouders, meldt Apple. Als kinderen met een nieuw nummer willen praten, krijgt de ouder of voogd een bericht in de Berichten-app. Ouders kunnen in deze app hier toestemming voor geven of dit weigeren.

Apple zegt ook een PermissionKit-framework te hebben ontwikkeld, voor apps van derden. Ontwikkelaars kunnen dit framework implementeren in hun apps, waarna ouders om toestemming gevraagd kunnen worden als het kind wil chatten met een nieuwe gebruiker, of deze wil volgen of hier vrienden mee wil worden. Het is niet duidelijk of appmakers van plan zijn deze functie over te nemen.

De nieuwe besturingssystemen van Apple krijgen andere, nieuwe functies voor ouderlijk toezicht. Zo wordt het straks mogelijk voor ouders om het leeftijdsbereik van kinderen te delen met apps. Zo weet een app of een kind oud genoeg is om de app te mogen gebruiken, zonder dat de app de exacte leeftijd van het kind weet. Hiervoor is er een Declared Age Range-api. Ouders kunnen ervoor kiezen of dit leeftijdsbereik altijd, soms of nooit gedeeld mag worden met apps. Eind dit jaar moeten er vijf leeftijdscategorieën zijn in de App Store, waaronder drie voor pubers in de leeftijdscategorieën van 13+, 16+ en 18+.