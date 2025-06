Polsbeweging moet telefoontjes gaan weigeren op Apple Watch

Apple heeft watchOS 26 aangekondigd. De software heeft ondersteuning voor een nieuw gebaar. Een polsbeweging moet telefoontjes gaan weigeren en timers op stil zetten, zo zegt Apple tijdens zijn ontwikkelaarsconferentie.

De software heeft de nieuwe interface met 'vloeibaar glas', zoals iOS 26. De polsbeweging is net als de dubbele tik tussen duim en wijsvinger vorig jaar een nieuwe manier van besturing zonder het scherm te hoeven gebruiken. Op die manier moeten gebruikers meldingen uit beeld kunnen halen, telefoontjes kunnen weigeren en timers die afgaan op stil kunnen zetten.

Horloges met watchOS 26 gaan bovendien het geluid van notificaties automatisch aanpassen aan het omgevingsgeluid, zo zegt Apple. Dat moet harde geluiden in een stille omgeving voorkomen.Ook neemt Smart Stack, die suggesties doet voor gebruik van functies, voortaan routines mee, zodat gebruikers bij het binnenkomen van de sportschool een icoon in beeld krijgen om snel de Workout-app te starten. Daarnaast krijgt de software 'Workout buddy', een manier om via AirPods opdrachten, statistieken en aanmoedigingen te horen tijdens het sporten. Of en wanneer dat naar andere talen komt, is onbekend. Apple brengt watchOS 26 later dit jaar uit.