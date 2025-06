Spotlight op macOS krijgt veel meer functies en sneltoetsen

Apple heeft macOS Tahoe aangekondigd. De nieuwe versie van het besturingssysteem heeft onder meer een aangepaste versie van Spotlight, die onder meer gebruik kan maken van sneltoetsen om meer functies te bedienen.

Tahoe krijgt met Spotlight meerdere knoppen voor het filteren van bestanden, apps en de geschiedenis van het klembord. Daarnaast kunnen apps met App Intents functies toegankelijk maken. Spotlight kan ook bij Shortcuts. Die app krijgt ondersteuning voor acties die werken met Apple Intelligence.

Het besturingssysteem krijgt een Telefoon-app, die synchroniseert met een iPhone met hetzelfde iCloud-account. Daardoor is het makkelijker om telefoonlogs te zien en belletjes te starten vanaf een Mac. Ook komen Live Activities, de apps die werken rond het Dynamic Island van de nieuwste iPhones, naar Tahoe. Die zijn daardoor zichtbaar als widget en als app. Tahoe heeft een nieuwe interface met onder meer een transparante menubalk. Ook is het mogelijk om mappen kleuren en iconen mee te geven. De nieuwe macOS-versie komt vermoedelijk later dit jaar uit.