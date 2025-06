Apple-ontwerper achter Lisa-gui, HyperCard en QuickDraw is overleden

Bill Atkinson, een van de eerste en invloedrijkste ontwikkelaars bij Apple, is overleden. Atkinson was onder andere de ontwikkelaar van de Lisa, een van de eerste computers met een grafische gebruikersinterface. Ook ontwierp hij de menubalk in Macintosh-computers en was hij de drijvende kracht achter HyperCard.

William B. Atkinson overleed op 74-jarige leeftijd aan alvleesklierkanker, schrijft onder andere The New York Times. Bill Atkinson was een van de eerste Apple-medewerkers en had een grote impact op met name hoe de software van vroege Apple-computers eruit zag. Hij was de 51e werknemer van het bedrijf. Atkinson was onder andere de hoofdontwikkelaar van de grafische gebruikersinterface van de Lisa, Apples eerste consumentencomputer met een gui. Hij maakte voor die computer QuickDraw, een softwarelaag die het mogelijk maakte om 2d-renderings te maken via een rastering - de basis van wat uiteindelijk een gui zou worden.

Ook stond Atkinson aan de wieg van HyperCard. Dat is een kaartachtig systeem voor hyperteksttoepassingen, waarmee andere gebruikers software konden bouwen. HyperCard was in feite een van de eerste softwaretools waarmee anderen programma's konden schrijven. Het bekende spel Myst werd onder andere gemaakt met behulp van HyperCard.

Atkinson was verder bekend van veel andere ontwerpelementen die nu nog steeds in macOS en moderne Apple-software te vinden zijn. Het bekendste daarvan is RoundRects, dat hij samen met Steve Jobs bedacht. Dat zijn de afgeronde hoeken die nog steeds een belangrijk onderdeel zijn van Apple-apps.