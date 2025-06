Bambu brengt firmware uit die thirdpartyfuncties op P- en A-printers blokkeert

Bambu Lab heeft een update voor zijn P- en A-serie van 3d-printers uitgebracht waarmee thirdpartyapplicaties niet meer zijn toegestaan. Het was al bekend dat dat ging gebeuren nadat Bambu dat al had gedaan voor de X-serie.

Inmiddels zijn firmwareversies 01.08.0.00 voor de P1P en P1S en 01.05.00.00 voor de A1 uitgekomen. In beide firmwareversies is er slechts één wijziging: thirdpartytools zijn niet meer toegestaan.

Dat betekent in de praktijk dat gebruikers geen software van derde partijen meer kunnen gebruiken op hun printer. Voorbeelden daarvan zijn tools die het mogelijk maken prints via internet te starten, beelden op afstand te bekijken of instellingen op afstand aan te passen. Na het installeren van de firmware moeten dat soort processen allemaal via Bambu Connect verlopen.

Bambu Lab heeft wel een aantal compromissen gesloten, die ontstonden na eerdere ophef. Begin dit jaar verscheen er al een update voor de X-serie aan printers die hetzelfde deed. Daar kwam veel kritiek op, onder andere van bekende thirdpartymakers zoals OrcaSlicer, die aanvankelijk weigerde met Bambu mee te werken.

Bambu Lab maakt het nu wel mogelijk om de firmware te downgraden naar een oudere versie. Dat was eerder niet mogelijk. Ook krijgen gebruikers toegang tot een nieuwe Developer-modus. In dat geval wordt de zogenoemde Authorization Control, ofwel de blokkade, uitgeschakeld, zodat gebruikers alsnog thirdpartysoftware kunnen gebruiken. Kanttekening daarbij is wel dat dit alleen via een lokaal netwerk werkt.