Bambu Lab introduceert H2D-3d-printer met lasersnijder

De nieuwste 3d-printer van Bambu Lab heeft twee printkoppen gekregen en kan worden voorzien van een lasersnijder. De printer is geschikt voor AMS-systemen om meerdere filamenten min of meer gelijktijdig te gebruiken en de lasersnijder kan met een 10W- of een 40W-diodelaser worden uitgerust.

De prijs van de H2D-basisprinter, met twee hotends op een printkop, is 1930 euro. Die versie is echter pas vanaf juni leverbaar. Volgens de faq zou de printer ook met het originele AMS van Bambu Lab overweg kunnen: dat AMS of Automatic Material System, biedt plaats aan vier rollen filament waartussen de printer automatisch kan wisselen. Daarmee is de basisprinter vooral een upgradeoptie voor eigenaars van een BL-printer met AMS. Met de H2D heeft de fabrikant ook een nieuwe AMS uitgebracht: de AMS 2 Pro. Die is onder meer makkelijker te onderhouden en heeft een ingebouwde droogfunctie voor filament. De H2D in combinatie met die AMS 2 Pro is direct leverbaar en kost 2236 euro. Er is ook een extra, optionele AMS, de AMS HT: dat is een houder voor een enkele rol voor gespecialiseerdere materialen.

Vanaf eind april moeten ook de twee versies met ingebouwde lasermodule geleverd worden. Van die versies is het glas getint en heeft de deur een sensor voor de veiligheid. Er zit ook een noodstopknop bij. De lasers zijn diodelasers van 10W of 40W, dus hoeven niet watergekoeld te worden zoals 40W-CO2-lasers als de K40. Wel is air assist beschikbaar voor de lasers, zodat rook en roetdeeltjes worden weggeblazen. De deeltjes worden afgevoerd via een 100mm-buis die naar buiten gevoerd kan worden of op een optioneel filtratiesysteem kan worden aangesloten. De laser maakt gebruik van camera's voor optische uitlijning van het werkstuk met het snijpatroon en de meegeleverde software zou materiaalverbruik optimaliseren.

De laserversie van de H2D heeft ook techniek aan boord om een hoogtekaart van het werkstuk te maken, zodat de snijdiepte en focus van de laser automatisch aan het werkstuk aangepast worden. Zo zou ook op gebogen en andere niet-platte oppervlakten gesneden kunnen worden. Met de laserversie van de H2D wordt ook een penhouder annex mes geleverd, zodat je naast lasersnijden ook computergestuurd kunt tekenen en materiaal kunt snijden met een mes, bijvoorbeeld om vinyl te snijden. De 10W-H2D kost 2846 euro en de 40W-versie kost 3556 euro.

De H2D is voorzien van maximaal drie camera's om het printen en lasersnijden in goede banen te leiden en te controleren. De nozzlecam is een nieuwe toevoeging. Deze camera staat gericht op de printmond en kijkt of het geëxtrudeerde plastic geen defecten vertoont. Ook detecteert de printer voortaan of er objecten op de bouwplaat liggen die het printen kunnen hinderen. De fabrikant laat op deze pagina uitgebreide demonstraties van de nieuwe features zien.

De H2D is flink groter dan de X1-printers. Het printvolume met een enkele nozzle bedraagt 325 bij 320mm bij 325mm hoog. Met twee extrudermonden wordt dat iets minder met 300mm bij 320mm bij 325mm hoog. De lasersnijder kan meer van het bed benutten en bestrijkt 350mm bij 320mm, bij dezelfde 325mm hoogte. De extruders kunnen temperaturen tot 350 graden halen; de bouwplaat kan tot 120 graden opgewarmd worden en de kamertemperatuur kan oplopen tot 65 graden. De 3d-printer is voor alle gangbare filamenten geschikt en print met maximaal 1000mm/s, met acceleraties tot 20.000mm/s². Volgens Bambu Lab zou in juni een upgradeset moeten verschijnen waarmee laserfuctionaliteit aan de H2D zonder lasermodule kan worden toegevoegd.