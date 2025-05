Bambu Lab kondigt P1S 3d-printer aan

Printerfabrikant Bambu Lab heeft zijn nieuwste 3d-printer geïntroduceerd. Het bedrijf teasede de P1S al via Twitter, maar heeft de prijzen en specificaties nu officieel bekendgemaakt. De 3d-printer is met en zonder AMS verkrijgbaar.

De P1S is een variant op de P1P, maar dan met een zogeheten enclosure. De 3d-printer heeft ook andere upgrades gekregen die het printen van geavanceerdere filamenten moeten vergemakkelijken. De P1S is de derde printer in de line-up van Bambu Lab, een relatief nieuwe speler op de 3d-printermarkt. Het bedrijf is opgericht door voormalig DJI-werknemers en bracht zijn eerste printers via Kickstarter uit. De nu aangekondigde P1S is direct via de Bambu Lab-website verkrijgbaar met een verwachte levering binnen twee weken. De P1S kost 749 euro.

Naast de zijpanelen, waarmee de printer geschikt is voor filamenten als ABS en ASA, is de P1S ook voorzien van een filter om kleine deeltjes uit de printkamer op te vangen. Ook heeft het moederbord een actieve koeling gekregen en zijn een ventilator om printjes te koelen en een ventilator om de temperatuur in de printkamer te reguleren standaard geïnstalleerd. Daarmee komt de P1S dichter in de buurt van features die het topmodel, de X1 Carbon, heeft. Die printer heeft echter nog wel streepjes voor op het vlak van het bedieningspaneel, de betere ingebouwde camera en de lidar voor de controle van de eerste laag.

Bambu Lab verlaagde onlangs de prijzen van de P1P en de X1 Carbon. De prijs van de P1S is nu gelijk aan de voormalige prijs van de P1P. Er is ook een uitvoering van de P1S verkrijgbaar die 999 euro kost. De printer wordt dan geleverd in combinatie met de AMS, een filamentwisselaar met een capaciteit voor vier rollen filament. De P1P is niet te koop in combinatie met de AMS, maar is daar wel voor geschikt. De P1S en X1 Carbon worden met en zonder AMS verkocht. Overigens kunnen eigenaren van de P1P hun printer binnenkort upgraden naar een P1S dankzij een upgradekit. Die gaat 160 euro kosten en zou vanaf 25 juli verkrijgbaar moeten zijn.