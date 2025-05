IEEE publiceert lifistandaard voor draadloos internet via licht

IEEE heeft lifi gestandaardiseerd in IEEE 802.11bb. Deze standaardisering betekent dat meer fabrikanten makkelijker met de draadloosinternettechniek kunnen werken. Voorstanders claimen dat de internettechniek sneller en veiliger is dan alternatieven als wifi en 5G.

Volker Jungnickel, technical editor bij de werkgroep achter de lifistandaard, spreekt over een 'kritische stap' om interoperabiliteit tussen lifisystemen van verschillende fabrikanten mogelijk te kunnen maken. De werkgroep werkt sinds 2018 aan de standaardisering en bestaat onder meer uit vertegenwoordigers van lifibedrijven pureLiFi en Fraunhofer HHI.

De werkgroepdeelnemers denken dat lifi gebruikt kan worden voor snel en veilig internet op kantoor en thuis, en ook voor VR gebruikt zou kunnen worden. De internettechniek is voornamelijk bedoeld voor internet op relatief korte afstanden, zoals in gebouwen, en zou een alternatief kunnen vormen voor wifi en 5G. Lifi zou minder storingsgevoelig zijn en een lagere latency bieden dan bijvoorbeeld wifi, omdat de internettechniek met directe lichtstralen werkt. Vanwege het gebruik van directe lichtstralen, is de techniek volgens voorstanders ook veiliger omdat afluisteren lastiger zou zijn.

pureLiFi Light Antenna ONE

Bepaalde producten van pureLiFi voldoen aan de 802.11bb-standaard en de werkgroep verwacht dat er snel meer producten bijkomen, ook van andere fabrikanten. PureLiFi verkoopt bijvoorbeeld een antenne die gebruikers aan het plafond kunnen hangen, die lifi-infraroodlichtstralen naar onderen verzendt. De gebruiker kan dan bijvoorbeeld op een bureau onder die antenne een tweede lifiantenne plaatsen en deze aan een laptop verbinden, om zo een lifi-internetverbinding te kunnen krijgen.

In tests zijn snelheden van 224Gbit/s gehaald, al spreekt pureLiFi bij zijn consumentenproduct over een snelheid van maximaal 1Gbit/s, afhankelijk van de opstelling. Dit lijkt een symmetrische snelheid te zijn. Deze pureLiFi Light Antenna ONE werkt met een golflengte van 850nm, heeft een bereik van 20 tot 300cm en heeft een fov van 24 graden. Deze antenne heeft afmetingen van 12,5mmx14,5mmx4,5mm.