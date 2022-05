PureLiFi gaat Amerikaans leger voorzien van 'duizenden' lifi-netwerkapparaten

Het Amerikaanse leger heeft een contract afgesloten met pureLifi, waarbij het Schotse bedrijf het leger van duizenden lifi-apparaten gaat voorzien. Het leger gaat de apparaten inzetten om data te versturen binnen 'tactische en strategische omgevingen'.

PureLiFi gaat het leger voorzien van Kitefin-apparaten, die bestaan uit Tactical LiFi Access Points voor snelle inzet in moeilijke omgevingen en Office LiFi Access Points voor in kantooromgevingen. De Tactical-variant is ruggedised en waterdicht. Deze gebruikt één kabel voor zowel stroom als data en wordt met twee haakjes opgehangen. De kantoorvariant is bestemd voor meer permanente situaties. De lifi-signalen kunnen met pureLiFi's LiFi-XC-dongle worden opgevangen. Deze USB-dongle ondersteunt Windows 7, 10, Linux en macOS en zowel upload- als downloadsnelheden tot 42Mbit/s.

PureLiFi meldt niet hoeveel Kitefin-apparaten er worden geleverd, alleen dat het om 'duizenden' gaat. Deze worden geleverd aan de Europese en Afrikaanse tak van het Amerikaanse leger. PureLiFi claimt dat het de eerste grootschalige inzet is van lifi-apparaten en zegt dat het om een opvolging gaat van een pilot met het Amerikaanse leger die in 2019 startte. De eerste Kitefin-apparaten worden deze lente geleverd en als onderdeel van het contract investeert het leger omgerekend zo'n 4,84 miljoen euro in pureLiFi.

Het leger gaat de lifi-apparaten voornamelijk gebruiken om radiogolfverbindingen als bluetooth en wifi te vervangen, zegt pureLiFi. Het voordeel van lifi zou zijn dat het moeilijker te detecteren is en op te vangen is dan radiogolfsignalen. De Kitefin-lifi-apparaten sturen de lifi-signalen alleen in bepaalde kegels en zouden daarbuiten niet te detecteren zijn. Daarnaast zijn de Tactical Kitefin-apparaten makkelijker en sneller te verplaatsen dan wifi- en bluetooth-apparaten, claimt pureLiFi.