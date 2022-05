Google voegt na anderhalf jaar zoekbalk toe aan Stadia

Google voegt een zoekbalk toe aan de interface van Stadia. Gebruikers kunnen daarmee de 172 games die op de streamingdienst werken doorzoeken. Stadia is sinds november 2019 beschikbaar, een zoekfunctie ontbrak tot nu toe.

De zoekbalk komt in de komende weken beschikbaar voor alle Stadia-gebruikers, schrijft Google. "Het maakt het vinden van games veel gemakkelijker", aldus de zoekgigant. Volgens Google hebben Stadia-gebruikers aangegeven een zoekfunctie te willen. Waarom die er nog niet was, is niet duidelijk.

Ook past Google de interface van Stadia aan met sorteeropties voor de gamebibliotheek van spelers. Zo kunnen spelers onderscheid maken tussen gratis games, games die ze hebben gekocht en games die onderdeel zijn van het Stadia Pro-abonnement.

Verder toont Google een aantal vernieuwingen die binnenkort naar Stadia komen. Zo krijgt de interface een feed waarop gebruikers activiteiten kunnen delen. Daarop komen video-opnames en screenshots te staan, die zo gedeeld kunnen worden met vrienden. Ook zal Stadia in de toekomst te benaderen zijn via de Android-browser. Nu moet daar nog de Stadia-app voor gebruikt worden. Wanneer deze veranderingen uitgebracht worden, is nog niet bekend.