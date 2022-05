Meerdere ex-Stadia-medewerkers gaan bij nieuwe studio van Jade Raymond werken

Zeker zes voormalige medewerkers van Google Stadia en de Stadia Games & Entertainment-studio's hebben zich aangesloten bij Haven Studios, de nieuwe studio van Jade Raymond. Jade Raymond was eerder zelf het hoofd van een Stadia-studio van Google.

Zes verschillende voormalige Stadia-medewerkers geven op LinkedIn aan dat ze tegenwoordig werken bij Haven Studios, werd opgemerkt in een ResetEra-thread. Het betreft onder andere vijf voormalige medewerkers van Stadia Games & Entertainment-studio's, die bij vergelijkbare functies krijgen bij de nieuwe studio. Ook Sebastien Puel, de voormalige general manager van Stadia, voegt zich als medeoprichter bij Haven Studios.

Google kondigde in februari aan dat het bedrijf zou stoppen met het ontwikkelen van eigen games voor zijn Stadia-platform. Google gaat wel verder met Stadia, maar de dienst moet in de toekomst puur functioneren als platform waarop andere uitgevers en ontwikkelaars hun games kunnen uitbrengen. De techgigant sloot twee Stadia Games & Entertainment-studio's, waar medewerkers van Google werkten aan exclusieve Stadia-games.

Google zou nieuwe functies aanbieden aan de meeste medewerkers van deze studio's, maar verschillende medewerkers hebben het techbedrijf recentelijk verlaten, waaronder dus Ubisoft-veteraan Jade Raymond. Zij was topvrouw van Stadia Games & Entertainment-studio in Montreal, en maakte in februari direct bekend dat ze zou vertrekken bij Google. Eerder deze week verliet ook John Justice, voormalig vice president en head of product van Stadia, het bedrijf. Het is nog niet bekend waar hij in de toekomst aan de slag gaat.

Raymond liet in maart weten dat ze een nieuwe studio heeft opgericht, genaamd Haven Studios. Deze onafhankelijke studio wordt gesteund door Sony Interactive Entertainment, en zou momenteel werken aan een nieuwe PlayStation-game. Raymond stelde in maart al dat ze 'velen van de getalenteerde gameontwikkelaars' met wie ze eerder heeft samengewerkt zou samenbrengen bij Haven Studios, hoewel ze toen nog geen concrete personen noemde. Het is dan ook geen verrassing dat verschillende Stadia-medewerkers bij de nieuwe studio van Raymond aan de slag gaan. Er zijn nog geen concrete details over het project waar Haven Studios aan werkt.