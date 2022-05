'Head of product' van Stadia heeft Google verlaten

John Justice is vertrokken bij Google. Hij was sinds begin 2019 vice president en head of product van gamestreamingdienst Stadia. In die rol richtte hij zich op 'de consumentenbeleving' van Stadia. Het is niet bekend waarom hij weg is.

Google bevestigt tegenover 9to5google dat Justice het bedrijf heeft verlaten, maar een verdere toelichting geeft het moederbedrijf van Stadia niet. Het vertrek van Justice werd door The Information gemeld, zelf heeft hij er ook nog geen duidelijkheid over gegeven.

Wat de gevolgen zijn van het vertrek van Justice, is niet duidelijk. In zijn rol als head of product was hij verantwoordelijk voor zaken met betrekking tot de consumentenbeleving van de dienst. In het verleden vertelde hij het publiek ook wat er op komst is op Stadia.

Begin dit jaar sloot Google zijn eigen Stadia-studios en werd bekendgemaakt dat er geen eigen games meer ontwikkeld worden voor de dienst. Google gaat wel verder met Stadia, maar zet de dienst alleen voort als een platform waar andere uitgevers en ontwikkelaars hun spellen op kunnen zetten.

Jade Raymond, de Canadese topvrouw die de leiding had over de Stadia-studio, vertrok ook al bij Google. Zij heeft een nieuwe studio opgericht en is een samenwerking gestart met Sony voor het ontwikkelen van een PlayStation-game.