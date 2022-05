Slide toont Intel NUC met Celerons en Pentiums van Jasper Lake-generatie

Details van een nieuw instapmodel in de Intel NUC-serie zijn verschenen. Er komt geen versie waar een 2,5"-drive in past, er moet een M.2-ssd gebruikt worden. De NUC 11 Essential krijgt maximaal een quadcore-processor uit de Pentium-serie.

Volgens de slide die FanlessTech publiceert, voorziet Intel de NUC 11 Essential van de Pentium Silver N6005, Celeron J5105 of Celeron J4505. De eerste twee processors zijn quadcores, de laatste is een dualcore. Geen van de cpu's heeft HyperThreading. Het gaat om 10nm-processors van de Jasper Lake-generatie die Intel begin dit jaar aankondigde.

Het is voor het eerst dat er geen instapmodel-NUC met ruimte voor een 2,5"-hdd of -ssd verschijnt. Volgens FanlessTech komt er alleen een dunne versie, waar een M.2-ssd in moet. Er komen ook versies met 64GB aan eMMC-flashgehegen geïntegreerd op het moederbord.

Het kastje heeft ruimte voor twee Sodimms, voor maximaal 16GB DDR4-2933. Er is een HDMI 2.0b-aansluiting en een DisplayPort 1.4-aansluiting. In totaal zijn er zes USB-poorten aanwezig en de kleine pc heeft een gigabitethernetpoort. Het kastje meet 135x115x36mm. Wanneer Intel de NUC 11 Essential gaat verkopen en voor welke prijs, is nog niet bekend.