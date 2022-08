Filipijnse overheid onderzoekt miskoop gedateerde Celeron-laptops van 1000 euro

De Filipijnse overheid start een onderzoek naar fraude binnen het ministerie van Budget en Management nadat er 'gedateerde Intel Celeron-laptops' voor ruim 1000 euro per stuk werden aangeschaft. De laptops werden tijdens de coronapandemie voor docenten gekocht.

Het Filipijnse ministerie van Onderwijs had initieel toestemming gekregen om 70.000 laptops voor docenten te kopen voor omgerekend ongeveer 617 euro per laptop, zo schrijft Rappler. Uiteindelijk werden er daarentegen nog geen 40.000 stuks gekocht voor ruim 1020 euro per stuk. Het betreffende ministerie verwijt het ministerie van Budget en Management voor de miskoop. Er loopt sinds begin deze week een fraudeonderzoek naar dit ministerie, zo kondigt de Filipijnse overheid aan in een persbericht.

Nadat leraren begonnen te klagen over de matige prestaties van de aangekochte laptops, deed een overheidscommissie onderzoek naar het voorval. Uit het onderzoek bleek dat er om onbekende redenen aanzienlijk meer betaald is voor laptops met een gedateerde Celeron-processor.

De computers zouden worden aangedreven door een dualcore Celeron-cpu met een klokfrequentie van 1,8GHz, terwijl dit modellen met een 1,9GHz-cpu hadden moeten zijn. Eerder zou hetzelfde ministerie nog laptops hebben aangeschaft voor een grofweg twintig procent lagere prijs. Deze laptops waren uitgerust met een achtste generatie quadcore Intel Core i5-processor met een boostklokfrequentie van 3,9GHz. Er worden geen concrete cpu's genoemd in het onderzoek.

De Intel Celeron-processorserie is niet per definitie ondermaats of gedateerd. De hedendaagse Celeron-cpu's zijn doorgaans zeer betaalbaar, energiezuinig en veelal gericht op de goedkopere segmenten laptops, bijvoorbeeld gericht op het onderwijs. In de Tweakers Pricewatch staan ook genoeg Celeron-laptops met een prijs van tussen de 500 en 700 euro. Er zijn zover bekend daarentegen geen enkele 'mid-range' laptops met een dergelijke processor verkrijgbaar voor meer dan 1000 euro.