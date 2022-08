Speedrunner speelt Diablo 2: Resurrected pacifistisch uit op Hell-moeilijkheid

Een speedrunner heeft Diablo 2: Resurrected in ruim 50 uur op de hoogste moeilijkheidsgraad uitgespeeld op basis van pacifistische spelregels. MacroBioBoi is naar eigen zeggen de eerste ter wereld die deze zelfopgelegde uitdaging heeft volbracht.

Spelers die zich aan de pacifistische speedrunregels houden, mogen vanzelfsprekend vijanden niet aanvallen, maar mogen ook geen huurlingen of anderen laten aanvallen voor hen. In plaats daarvan moeten eindbazen gedood worden met behulp van effecten van bepaalde items. Voor de speedrun van MacroBioBoi werd de Sorceress uitgerust met items en vaardigheden waarbij spells geactiveerd worden wanneer het personage geraakt wordt door een aanval.

Verder deed de speler niet aan twinking, zo legt hij tegenover PC Gamer uit. Met dit principe kunnen spelers met het ruilsysteem in Diablo 2 items krijgen die ze anders nooit zouden hebben verkregen. In de betreffende speedrun werd dus alleen gebruikgemaakt van door het personage daadwerkelijk verdiende uitrusting, wapens en andere items.

Diablo 2: Resurrected is de remastered versie van de populaire 'dungeon crawler' uit 2000. Het spel is gebaseerd op de stand van zaken na de Lord of Destruction-uitbreiding en introduceerde volledig vernieuwde graphics. Tweakers publiceerde in 2021 een preview van deze versie van de game.