Op Tweakers verschijnen dagelijks tientallen nieuwsberichten, maar bij het schrijven weten we zelden hoe het afloopt met de producten, technieken en ontwikkelingen die we bespreken. In deze rubriek lezen we oude berichten terug en kijken we hoe het verderging.

Voor deze elfde editie van Terug in de tijd gaan we naar augustus in 2002, 2007 en 2012, om te kijken wat er toen in het nieuws was. Zo komen we uit op fusies en overnames op de telecommarkt, het begin van de iMac zoals we die nu kennen en de start van Oculus.