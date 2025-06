Terug in de tijd #13 - Bioscopen slopen met dvd, mp3's op de fiets en Cyberpunk

Op Tweakers verschijnen dagelijks tientallen nieuwsberichten, maar bij het schrijven weten we zelden hoe het afloopt met de producten, technieken en ontwikkelingen die we bespreken. In deze rubriek lezen we oude berichten terug en kijken we hoe het verderging.

Voor deze elfde editie van Terug in de tijd gaan we naar oktober 2002, 2007 en 2012 om te kijken wat er toen in het nieuws was. Zo komen we verhalen tegen over dvd's die de filmindustrie bedreigen, de ontwikkeling van een 5G-technologie toen 3G nog nieuw was en de aankondiging van een game waarvan de ontwikkeling jaren en jaren in beslag zou nemen.

Twintig jaar geleden: filmindustrie kapot en je desktop streamen

Bioscoopsloper DVD-speler en -brander

Hoe kijk je nu naar een film? De meesten zoeken wellicht naar de film van hun keuze op een streamingdienst, ze huren hem via Apple of Google, of misschien valt hij wel uit de cloud zo op hun nas. Twintig jaar geleden was dat wel even anders. Dvd's waren relatief nieuw en bovendien een bedreiging voor de filmindustrie.

Waarom? Omdat je dvd's kon huren voor een lager bedrag dan een bioscoopkaartje; dat was toen ongeveer zeven of acht euro. Dus gingen mensen vaak niet meer dan eens naar dezelfde film in de bioscoop, maar wilden ze liever wachten tot de dvd-release. Schande, vond Rick McCallum, de producent van de Star Wars-prequels. En dat niet alleen, McCallum dacht dat zodra iedereen internet had, de bioscopen massaal zouden omvallen. "De zaken zullen imploderen zodra je een film kunt downloaden, die aan je vrienden kunt geven en daar geen moreel probleem mee hebt. Onze levens staan letterlijk op het spel. George Lucas en ik zijn aan het bidden dat we Episode III af hebben voordat het allemaal voorbij is."

Die voorspelling kwam deels uit. Er zijn best veel mensen geweest die naar de dark side zijn overgestapt en films zonder te betalen van het wereldwijde web plukten, maar bioscopen bestaan nog en de filmindustrie is er ook nog.

Wat niet meer bestaat, is Microsoft Mira. Mira was een manier om de pc te 'streamen' naar een kleiner, draagbaar apparaat, met een touchscreen van tussen 10" en 15", ongeveer het formaat van een tablet. Zo kon je de pc gebruiken zonder achter de desktop te zitten. In oktober 2002 werd duidelijk dat Mira-producten in 2003 zouden uitkomen. Die kwamen ook, maar Smart Display, zoals het zou heten, was geen groot succes. Het streamen via 802.11b werkte niet vlekkeloos en bij versie 1.0 kon je de pc niet gebruiken als je aan het streamen was. Bovendien was het beperkt in gebruik, want het streamen van video ging niet als je bijvoorbeeld de filmindustrie kapot wilde maken door via je pc naar dvd's te kijken. De verbinding was daarvoor te langzaam. Ook kostten de Mira-apparaten meer dan 1000 dollar, fors meer dan je voor een laptop moest neerleggen. Daar kwam bij dat je zonder verbinding niets met het apparaat kon. Nog voordat 2003 ten einde was, trok Microsoft de stekker uit het project.

Viewsonic Airpanel (2003) met Microsoft Mira/Smart Display

Wat veel langer heeft bestaan, is Symbian. In oktober 2002 werd duidelijk dat ook Samsung Symbian-telefoons zou gaan maken. Dat betekende volgens het artikel forse concurrentie voor Microsofts Smartphone-platform: inderdaad met hoofdletter. Dat platform, dat later Windows Mobile en weer later Windows Phone zou gaan heten, is lang de nummer drie van de mobiele markt geweest, totdat Microsoft er in 2016 mee stopte. Symbian bestond toen al niet meer. Het was lang het grootste platform van de smartphonemarkt, maar moest het veld ruimen toen iOS en Android de markt overnamen. Samsung bleef lang smartphones maken voor elk denkbaar platform, van Windows Phone en Bada tot Tizen, maar maakt inmiddels alleen nog Android-smartphones.

Over smartphones gesproken, met de opkomst ervan in 2002 was het een kwestie van tijd totdat de porno-industrie erop zou duiken. Het idee? Je sms't de naam van een pornoster naar een nummer en dan krijg je sms'jes terug met daarin een link naar een site om exclusief beeldmateriaal te bekijken. Dat zou in de toekomst ook gaan werken met mms. Olala.

Vijftien jaar geleden

Wie rond kwart over acht in de buurt van een middelbare school komt, zou haast denken dat fabrikanten smartphones tegenwoordig uitrusten met lijm. Veel jongeren zijn vastgeplakt aan hun smartphone tijdens het fietsen. Dat is verboden en kan je een boete opleveren. Vijftien jaar geleden waren er ook al telefoons, maar maakten mensen zich meer zorgen over het gebruik van mp3-spelers op de fiets. Een verbod op het gebruik van mp3-spelers kwam er niet. Onderzoek wees uit dat muziek op laag volume niet echt gevaarlijk is op de fiets. Bovendien zou zo'n verbod lastig te handhaven zijn, betoogde de toenmalige minister. "Zo kan het dragen van oordopjes alleen van dichtbij worden geconstateerd, en dan enkel bij genoeg licht en een voldoende korte haardracht", schreef Tweakers destijds.

Naar muziek luisteren op de fiets. Mag gewoon. Bron: Westend61/Getty Images

Een ander wetsvoorstel is ook een item dat nog steeds speelt: de relatie tussen de VS en China. De overheid van de VS wilde de vrijheid van Amerikaanse bedrijven om te handelen in China beperken en techbedrijven waren not amused. Intussen is er op dat gebied veel gebeurd. Amerikaanse bedrijven mogen niet meer handelen met Chinese techbedrijven als Huawei en ZTE, en dat is onderdeel van een groot handelsconflict.

Tien jaar geleden

Handel met landen waarmee we geen vrienden zijn, was tien jaar geleden ook een groot thema. Het Europees Parlement wilde de export van censuurtechnologie naar landen die daar hun bevolking mee willen onderdrukken, aan banden leggen. Politiek in Europa gaat zelden snel en dat bleek toen ook weer. Een paar jaar later merkte Europolitica Marietje Schaake al op dat het niet snel ging.

Europees Parlement

Maar de wetgeving kwam er, vorig jaar. Inmiddels is het exporteren van technologie die kan worden gebruikt voor censuur, naar landen met regimes die er foute dingen mee willen doen, dus niet langer toegestaan. Het voorstel is al van 2016, vier jaar na de oproep van het parlement.

Over dingen die lang duren gesproken, in oktober 2012 was ook de aankondiging van Cyberpunk 2077. "Wanneer de nieuwe rpg van CD Projekt Red op de markt komt, is niet bekend", schreef Tweakers toen en het bleef lang onbekend. Het werd uiteindelijk december 2020, maar ondanks die lange ontwikkeltijd zat het bij de release vol bugs. Dat was zo erg dat je je geld kon terugvragen.

Iets anders dat in 2020 tot resultaat leidde, betrof LG. Het ging tien jaar geleden nog goed met de smartphonetak, zoals we toen ook schreven. Het was een van de laatste keren dat dat te schrijven viel. Terwijl de markt in de jaren erna onstuimig groeide, groeide LG niet echt hard mee. Het bleef wel smartphones maken en sommige keuzes sloegen aan. De G5 was voorloper met een camera met ultragroothoeklens en die zagen we daarna in vrijwel alle smartphones terug. De G6 had een langer scherm, iets wat daarna ook snel de markt overnam. Andere experimenten sloegen niet aan: de Quad DAC voor betere audio vond weinig navolging in een tijd dat andere smartphonemakers de 3,5mm-jack juist verwijderden.

De modules uit de G5 waren een eenmalige gimmick en de tof-sensor aan de voorkant van de G8 hebben we daarna ook zelden teruggezien. De laatste experimenten waren de Wing met een kantelbaar schermdeel en de nooit uitgekomen Rollable met rolbaar scherm. LG is in 2020 gestopt met smartphones maken, maar ondersteunt nog wel diverse modellen met updates.