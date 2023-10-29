Terug in de tijd #25 - Dvd-innovatie, smartphonesector op de schop en GTA Online

Op Tweakers verschijnen dagelijks tientallen nieuwsberichten, maar bij het schrijven weten we zelden hoe het afloopt met de producten, technieken en ontwikkelingen die we bespreken. In deze rubriek lezen we oude berichten terug en kijken we hoe het verderging.

In deze 25e editie van Terug in de tijd kijken we terug naar artikelen uit de maand oktober van 2003, 2008 en 2013. We kijken terug naar de innovaties op het gebied van de toen nog zeer relevante dvd en de grote verschuivingen die zich begonnen te manifesteren binnen de smartphone-industrie. Verder kijken we in retrospectief naar de hoogmoed van Microsoft op het gebied van de Windows Phone, de desastreuze release van Grand Theft Auto Online en de sjoemelsoftware van Android-smartphonefabrikanten.

Twintig jaar geleden: verdubbeling capaciteit dvd's, geflopte PSX en opkomst iTunes

Dual-layer DVD+R technologie

Een dvd zal voor de meesten als een ouderwetse en onveranderde technologie klinken, maar in oktober van 2003 vonden er nog grote ontwikkelingen plaats rondom de zilverkleurige dataschijfjes. De dvd-rivalen Pioneer en Philips kondigden in die maand namelijk allebei een duallayer-dvd aan. Dankzij die technologie kon een dvd niet 4,7GB, maar 8,5GB aan data opslaan, bijna een verdubbeling van de datacapaciteit.

Dergelijke DL-schijven gebruiken twee dyelagen in plaats van één, allebei geplaatst aan dezelfde kant van de schijf. De leeslaser kan door de eerste semitransparante opslaglaag schijnen om de tweede dyelaag uit te lezen. Dankzij deze technologie kon bijna twee keer zoveel data geplaatst worden op wat op het oog eenzelfde schijf is. Pioneer en Philips gebruikten een soortgelijk principe en daarom waren de respectievelijke schijfjes compatibel met de meeste bestaande dvd-spelers.

Overigens vereist het branden van data op een DL-dvd wel een speciale drive. Dit heeft te maken met het feit dat een duallayer-dvd ter compensatie van een iets hoger leesfoutpercentage een 10 procent grotere markering voor digitale data gebruikt. Daarom moet de dvd 10 procent harder draaien en kan er 10 procent minder data per laag worden opgeslagen.

Na de introductie van de DVD-R door Pioneer in 1997, kwam Philips in samenwerking met Sony en HP in 2002 met de DVD+R. Op papier ontstond er een strijd tussen de DVD-R, gesteund door het DVD Forum, en de DVD+R van de DVD+RW Alliance. De innovatie van een duallayer-dvd onderstreepte deze aanhoudende concurrentiestrijd, al was dit in de praktijk niet zo'n groot probleem voor consumenten: veel fabrikanten gingen hybride dvd-spelers maken om beide conflicterende dvd-standaarden gewoon af te kunnen spelen.

Overigens ging Pioneer in 2003 al DVD±RW-combodrives maken die ook de concurrerende standaard ondersteunde. Ook Apple begon in deze periode met de ondersteuning van beide standaarden.

Om het belang van dvd's in 2003 verder te onderstrepen, moet de in de vergetelheid geraakte PSX-console even vermeld worden. Sony bracht dat jaar namelijk in thuisland Japan een PlayStation 2-console uit met een eigentijdse upgrade, namelijk een ingebouwd videorecordersysteem inclusief dvd-speler en -brander. In eerste instantie werd naast de gebruikelijke DVD-ROM van PlayStation- en PlayStation 2-games de DVD-RW-standaard ondersteund. Met een latere firmware gaf Sony de zogenoemde dvr ook ondersteuning voor DVD+RW. De 'console' had verder een tv-tuner en kon analoge televisie ontvangen.

Sony PSX met consoleDe PSX werd niet zozeer als een gameconsole geadverteerd, maar meer als een multimediastation voor alle game-, tv- en muziekbehoeften van gebruikers. Het kastje werd in december van het betreffende jaar in Japan op de markt gebracht met een beperkt aantal functies, volgens Sony vanwege een krappe deadline. Met een update werd de PSX later voorzien van alle beloofde functies. Hoewel er een internationale release van de console verwacht werd, werd de PSX uiteindelijk nooit buiten Japan verkocht, naar verluidt omdat het apparaat niet naar verwachting verkocht werd. De PSX kostte omgerekend vanaf zo'n 700 euro, het dubbele van wat een Japanner voor de reguliere PlayStation 2 betaalde.

Wie geen universele dvd-speler had of zijn muziek liever niet van een PSX wilde spelen, kreeg er in oktober van 2003 nog een optie bij: iTunes. Althans, de muziekservice van Apple was al ruim twee jaar beschikbaar op Mac-computers, maar werd toen uitgebracht voor Windows-systemen. Dat was een grote stap voor Apple, aangezien veel Windows-gebruikers op de release van de software zaten te wachten.

Dat bleek onder meer uit het aantal downloads; iTunes werd binnen vier dagen een miljoen keer gedownload en via de service werden in diezelfde tijd een miljoen nummers gedownload. Bij de introductie van de dienst op Macs duurde diezelfde mijlpaal een week. Uiteraard was iTunes toen wel nieuw. Ondanks het succes van iTunes maakte Apple opvallend genoeg in deze periode geen winst met de dienst. Het idee was dat de service de verkoop van hardware, specifiek de iPod, zou aanwakkeren.

Vijftien jaar geleden: Nokia's antwoord op iPhone, Windows Phone vs. Android en een nieuwe Xbox 360-ervaring

2008 was in retrospectief een zeer interessant jaar voor de smartphone-industrie, omdat twee stromingen nog eventjes naast elkaar konden bestaan, terwijl het hele smartphonelandschap een drastische verandering doormaakte. De twee stromingen waren de traditionele mobieltjes, gerepresenteerd door het toentertijd dominante Nokia, en de nieuwe smartphone, een jaar eerder aangekondigd door Apple in de vorm van de iPhone.

In deze overgangsperiode schreef Tweakers regelmatig over Nokia, dat toen verreweg de grootste smartphonefabrikant was. Rond de aankondiging van de iPhone had het Finse bedrijf een marktaandeel van grofweg 40 procent. Kort daarna begon de macht van Nokia af te nemen. Dat was vermoedelijk reden genoeg voor het bedrijf om kritisch naar zijn line-up te kijken.

Nokia 5800 XpressmusicEnkele jaren eerder had Nokia namelijk de 7710 uitgebracht: zijn eerst touchscreensmartphone, die jarenlang niet opgevolgd werd. De grote populariteit van deze 'nieuwe' smartphonetechnologie zou er daarentegen toe leiden dat het bedrijf in oktober van 2008 de 5800 Xpressmusic aankondigde. Het toestel had een 3,2"-scherm met 640x360 pixels en ondersteunde bediening met zowel vingers als een meegeleverde stylus. Dit was Nokia's antwoord op de iPhone.

Ook elders in de smartphone-industrie begonnen verschuivingen plaats te vinden. Google zette eind oktober 2008 een grote stap door Android officieel open source te maken. Het besturingssysteem werd vanaf de oprichting in 2003 ingericht als een opensourceproject en was als zodanig voor ontwikkelaars beschikbaar. Met de daadwerkelijke openbaring van de broncode van het project was de transitie naar een opensoftwaremodel compleet. In diezelfde maand zouden de eerste klanten aan de slag kunnen gaan met de T-Mobile G1, ook bekend als HTC Dream. Dit was de eerste smartphone op basis van Android. EA ging tegelijk Android-games maken.

Android zou, zoals nu algemeen bekend is, verreweg het grootste besturingssysteem voor smartphones worden. Apple timmerde in deze periode nog hard aan de weg, terwijl onder meer Nokia, Samsung en Vodafone hun krachten bundelden tot de Symbian Foundation en het gelijknamige Symbian-besturingssysteem. Ook Microsoft was nog relevant met Windows Mobile.

Het laatstgenoemde bedrijf stelde in oktober van 2008 dan ook dat het niet vreesde voor iPhone of Android. De iPhone zou geen bedreiging vormen, omdat het slechts om één toestel ging, dat slechts door enkele providers ondersteund werd; Microsoft had naar eigen zeggen meer dan vijftig hardwarepartners. Daarnaast was Android geen concurrent te noemen, omdat weinig toestellen het besturingssysteem van Google gebruikten. Intussen voelt het statement van Microsoft wat ironisch aan, aangezien er nog maar twee mobiele ecosystemen zijn: iPhone en Android. Het concurrerende besturingssysteem van Microsoft werd na jaren van voorbereidende beslissingen vanaf 2019 definitief niet meer ondersteund.

Xbox Live interface najaar 2008Over Microsoft gesproken: in oktober van 2008 kondigde het bedrijf de Xbox Live Experience aan, een update aan het Xbox 360-ecosysteem waarbij de console de hoeksteen van een multimedia-installatie moest worden. Hiervoor werd de Xbox Live Marketplace naar voren geschoven, zodat klanten al hun films, tv-series en games gemakkelijk konden kopen en downloaden. Verder introduceerde deze update 3d-avatars. Gebruikers konden een personage maken en kleden, als evenbeeld of juist op basis van fantasie. Xbox biedt nu nog de mogelijkheid om een avatar te ontwikkelen en te gebruiken als profielfoto.

Overigens was de nieuwe interface niet alleen maar goed nieuws voor Xbox 360-gebruikers. De firmware-update nam 128MB opslagruimte in beslag, een luxe die sommige gebruikers niet hadden. De Xbox 360 Core en Arcade hadden namelijk respectievelijk geen en 256MB interne opslagruimte. Voor hen voerde Microsoft dan ook een regeling in waarbij opslagkaarten van 512MB gratis werden weggegeven. Het is niet duidelijk hoeveel gamers precies last hadden van het opslagruimtegebrek.

Tien jaar geleden: GTA Online maakt valse start, Samsung sjoemelt en Windows 8.1 moet Windows 8-fiasco oplossen

Tien jaar geleden, op 1 oktober 2013, kwam de intussen iconische Grand Theft Auto Online-modus voor de PlayStation 3 en Xbox 360 uit. Na de recordbrekende release van GTA V gaf Rockstar voor het eerst een online openwereldversie van de sandboxgame uit. De onlinegame was in eerste instantie niet zo'n succes als de basisgame, in ieder geval op technisch vlak.

De ontwikkelaar waarschuwde er al voor; er was geen bètatest geweest, dus gamers moesten rekening houden met bugs en serverproblemen. Dat hebben ze geweten, want de eerste dagen was GTA Online vanwege de immense drukte niet of nauwelijks speelbaar. Er werden zelfs problemen met de singleplayer, ofwel GTA V, ervaren na de kleine update waarmee Online beschikbaar werd gemaakt. Getroffenen meldden dat singleplayermissies soms onterecht overgeslagen werden en dat hun savebestanden in het ergste geval corrupt werden.

Vanwege de immense anticipatie en de daaropvolgende collectieve teleurstelling moest Rockstar aan schadebeperking gaan doen. Kort na de release van GTA Online werd de mogelijkheid tot het doen van microtransacties uit de game gehaald. Gamers konden dus tijdelijk geen GTA$ kopen met echt geld. Later kregen spelers enkele tonnen aan in-game geld om de pijn van de teleurstellende release te verzachten. Althans, daar moesten spelers geheel in stijl nog weken op wachten.

Een kleine week na de release van GTA Online bracht Rockstar de eerste patch uit, die problemen met de singleplayer en serverproblemen moest verhelpen. Toch kon menig speler niet of niet consistent de modus spelen. Een tweede update moest problemen met het opslaan van voortgang in Online verhelpen. Gedurende de maand oktober van 2013 werd de beschikbaarheid van Grand Theft Auto Online steeds beter en het spel zou Rockstar uiteindelijk miljarden dollars opleveren. Zelfs in 2023 wordt GTA Online nog regelmatig voorzien van nieuwe content. Sinds begin vorig jaar is er zelfs een abonnement op de game voor extra's.

De release van GTA Online verliep, op zijn zachtst gezegd, totaal niet soepel. Het tegenovergestelde gebeurde toen er benchmarksoftware op smartphones gebruikt werd in 2008; dan ging het toestel juist plots ontzettend goed presteren. In 2013 werd bekend dat verschillende fabrikanten van Android-toestellen valsspeelden wanneer er benchmarksoftware gedetecteerd werd. Onder meer HTC, ASUS, LG en Samsung bleken hun toestellen te 'optimaliseren' voor benchmarktests. Hierbij detecteerden smartphones de installatie van bekende benchmarksoftware, waarna de kloksnelheid van alle cores zo hoog mogelijk werd gemaakt.

In de praktijk bleken benchmarks om deze reden dus niet betrouwbaar. Bij normaal gebruik verhoogt een smartphone namelijk nooit de kloksnelheid van alle cores naar de hoogst mogelijke snelheid; dat is immers nergens voor nodig. Daarbij vindt er dan throttling plaats: de chip wordt te heet en gaat in de praktijk juist weer op een lagere kloksnelheid draaien.

Onder meer Samsung reageerde in die tijd op de ophef die ontstond. Het bedrijf zei dat het niet probeerde om benchmarkresultaten op te krikken, maar dat de betreffende Galaxy Note 3 kloksnelheden maximaliseert als dat nodig is. Overigens vonden journalisten in de broncode van deze Android-toestellen juist specifieke verwijzingen naar veelgebruikte benchmarksoftware.

Ook tegenwoordig worden fabrikanten regelmatig betrapt op het opkrikken van prestaties om testers en uiteindelijk consumenten te misleiden. Oppo deed in 2018 exact hetzelfde als de vermelde fabrikanten. En ook Samsung kwam in 2022 weer nadelig in het nieuws toen bleek dat het bedrijf de prestaties van veelgebruikte apps verminderde als er games gespeeld werden. Maar weer werden benchmarkapps dan niet gethrottled.

Tot slot bracht Microsoft in oktober van 2013 een belangrijke update uit: Windows 8.1. Deze vernieuwde versie van Windows 8 was een direct antwoord op de grote kritiek die het besturingssysteem uit 2012 te verduren kreeg. Windows 8 zette namelijk hevig in op het gebruik van een touchscreenapparaat en verloor daarmee veel functies waaraan desktopgebruikers de decennia daarvoor gewend waren geraakt.

Windows 8.1 was dus niet zozeer een update, maar eerder een volledige upgrade die veel desktopfuncties herintroduceerde. Zo werd het Start-menu weer makkelijk toegankelijk, werd OneDrive beter geïntegreerd en kwam er verbeterde toegang tot de Taakbalk en functiebalken van apps. Nog belangrijker: gebruikers konden kiezen of de gebruikelijke desktopversie bij het opstarten getoond werd, of de vernieuwde UI met tiles.

Toch was het besturingssysteem ook bedoeld voor tablets en pc's met een touchscreen, wat Microsoft veel kritiek opleverde. Windows 8.1 werd dan ook vrij snel opgevolgd door Windows 10. Ondersteuning van het OS liep nog vrij lang door, namelijk tot begin 2023. Het besturingssysteem was toen nauwelijks meer in gebruik. Om dat te kwantificeren: net voor het einde van de support voor Windows 7 en 8 gebruikte zo'n 0,7 procent van alle Windows-systemen nog Windows 8, ofwel maar net iets meer dan Windows XP. Windows 8.1 dreef 2,6 procent van alle Windows-systemen aan. Het geliefde Windows 7 stond op ruim 11,2 procent van alle Windows-systemen, aldus Starcounter.

Windows 8.1 Windows 8.1 Windows 8.1 Windows 8.1 Windows 8.1 Windows 8.1 Windows 8.1 Windows 8.1 Windows 8.1 Windows 8.1 Windows 8.1 Windows 8.1 Windows 8.1 Windows 8.1

Door Yannick Spinner

Redacteur

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29-10-2023 • 06:00

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Reacties (35)

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mrooie 29 oktober 2023 07:29
Windows 8 wat een verschrikking hier leerde ik voor het eerst kennis maken met het programma classic shell.
Meerdere mensen heb ik w7 zien upgraden naar 10.
Kende maar weinig mensen met 8.

Was het ook niet dat in Windows 8 de microsoft app store werd geïntroduceerd?
Dat was al in Vista blijkbaar:

Vista - Windows Marketplace
Windows 8 - Windows Store
Windows 10 - Microsoft Store

Lekker overzichtelijk Microsoft :+

[Reactie gewijzigd door mrooie op 22 juli 2024 19:59]

dutchnltweaker @mrooie29 oktober 2023 09:32
Hoeveel hebben er Windows 8 daadwerkelijk een kans gegeven uiteindelijk? Hoeveel lopen er wel niet mee met de horde? Er zijn zat mensen die je kan vragen waarom ze Windows 8 niet goed vinden en vervolgens zeggen: gewoon daarom of van horen zegen.

Ik ben wel een van die mensen die was overgestapt van Windows 7 naar 8 en 8.1.
Ik was eerst wel huiverig door de kritiek, maar vond toen ik het draaide Windows 8 rete stabiel en net zo goed of beter dan Windows 7. Moet eerlijk bekennen dat ik de Classic shell wel een tijdje gedraaid heb, maar de live tiles vond ik persoonlijk beter in zijn recht komen in Windows 10. Persoonlijk vind ik het jammer dat ze weg zijn en Windows 11 het moet doen met de widget waar naar mijn mening te veel shownieuws of boulevard onzin zit.
metalmania_666 @dutchnltweaker29 oktober 2023 10:12
Ik heb Windows 8 echt een kans gegeven, maar kon er maar niet aan wennen. Ben toen teruggegaan naar Windows 7.
Windows 8.1 heb ik wel gebruikt op een ander systeem, maar vond Windows 7 fijner werken dus werd dat mijn hoofdsysteem.
jimh307 @metalmania_66629 oktober 2023 12:58
Windows 8 heb ik ook gehad en ik vond het geen probleem om mee te werken. Games als tegel weergeven vond ik geen issue, maar ik kan me wel voorstellen dat er mensen waren die het helemaal niets vonden; hoorde ik overal om me heen. Alleen dat apps full screen waren vond ik minder. De charm-bar vond ik dan wel weer een aanvulling.
Windows 10 heeft het live-tiles nog gehad, maar Windows 11 is er weer vanaf gestapt.

Toch 'vind ik' Windows 11 het beste OS wat ik ooit heb gehad. Het is volledig stabiel hier en die taakbalk met alles gecentreerd vind ik wel mooi staan. Windows 11 is vrij neutraal qua kleuren en ik heb toch een thema-pack gemaakt. Even erop klikken en alle achtergronden, muiscursor, geluiden en kleur is in een keer aangepast. Ook de OOBE ondersteunt bijna alle hardware en de integratie van OneDrive is keurig op orde.

Let wel; dit is een mening en geen feit voor iedereen. Het feit dat elke Windows versie wel een leercurve nodig heeft is voor veel mensen niet consistent zoals het verdwijnen van live-tiles en de plaats van het menu start. Ook krijg je na een grote update weer het configuratiescherm wat je allemaal doet aan je PC en ook de vraag of je de edge-browser weer als standaard wilt maken. Dit vind ik minder. Kan me niet voorstellen dat veel mensen hier van gediend zijn, maar alles veranderd en Windows dus ook. Mijn filosofie is dat ik me wel aanpas. Ik ga daar allemaal niet moeilijk over doen want dat ligt niet in mijn aard en kost me teveel energie. Toch neem ik ook de nodige maatregelen om het OS zo in te richten dat het veilig is en naar mijn wens. Ik gebruik een betaald OneDrive abonnement (eigen groothandel) en die integratie is wel erg fijn. Nogmaals; dit is persoonlijk. ;)
AlbertG80 @metalmania_66629 oktober 2023 23:13
Een gewenning heeft nog niks te maken of een product slecht is.
W8 had inderdaad wat problemen maar na W8.1 was het redelijk goed maar veel te laat om gebruikers over te halen.
the_leonater @dutchnltweaker29 oktober 2023 10:52
Ik had toen der tijd een 'windows 8 ready' laptop, deze kon ik voor enkele tientjes upgraden naar windows 8 toen ie uitkwam, wat ik dus toen ook heb gedaan.
Ik kon er niet aan wennen en vond het werken met windows 8 vrij omslachtig.
Uiteindelijk ben ik weer teruggegaan naar windows 7 en deze uiteindelijk later geupgrade naar windows 10.

Een meneer op leeftijd waar ik vaker de pc voor repareer, heeft wel altijd windows 8 gehad.
Hij heeft hier een complete computercursus voor gevolgd en kan daarom hiermee het beste overweg.
Maar helaas voor hem is voor windows 8 de ondersteuning weggevallen, dus nu heeft ie een nieuwe pc met windows 11 en dat vind hij maar verdraaid lastig en belt mij regelmatig op met vragen.
Blokker_1999
@dutchnltweaker29 oktober 2023 13:07
Ik heb het een kans gehad, en nooit positief bevonden. Een interface die geoptimaliseerd is voor een touch screen werkt nu eenmaal niet prettig met toetsenbord en muis.

Met het onderliggende OS was niet veel mis, maar de fouten die gemaakt zijn in de hoop de paradigm shift naar tablet systemen te kunnen doorstaan heeft wel degelijk heel wat mensen ervan weerhouden om Windows 8 te proberen of een kans te geven.

En toen kreeg ik ineens een laptop in handen met touchscreen, en zie je dat startmenu tot zijn recht komen en hoe meesterlijk het in elkaar is gestoken door Microsoft. En als dat de richting was die we met zen allen zouden uitgaan dan had MS mogelijks zelfs nog een punt gehad. Maar dat is niet wat er gebeurde.

MS had de gebruiker de keuze moeten geven, of zelfs automatisch moeten detecteren afhankelijk van het type apparaat of input dat geregistreerd wordt. En dat konden ze. De nodige APIs zaten in het OS en werden door de laptop die ik had ook effectief aangesproken. Klap het scherm neer naar de buitenkant en de laptop sprong automatisch in tablet modus.
wildhagen
@mrooie29 oktober 2023 07:55
Vista - Windows Marketplace
Windows 8 - Windows Store
Windows 10 - Microsoft Store

Lekker overzichtelijk Microsoft :+
Dat is overzichtelijk genoeg. De laatste 2 (Windows Store en Microsoft Store) zijn namelijk letterlijk dezelfde store, het is alleen een aangepaste naam.

Beiden waren/zijn wereldwijd beschikbaar, en was in feite een samensmelting van de diverse versnipperde software-distributieplatforms die men toen had: Windows Marketplace, Windows Phone Store, Xbox Music, Xbox Video en Xbox Store. Die gingen gezamenlijk dus onder één vlag, Windows Store (later hernoemd naar Microsoft Store) verder. Wel zo overzichtelijk.

Windows Marketplace was veel beperkter dan Windows/Microsoft Store, en was ook alleen beschikbaar in de VS en in een vrij beperkt aantal andere landen.
Windows 8 wat een verschrikking hier leerde ik voor het eerst kennis maken met het programma classic shell.
Windows 8 was inderdaad niet heel erg denderend, maar 8.1 was verder eigenlijk wel degelijk een prima OS eigenlijk, die prima functioneerde en dus nog tot begin dit jaar supported is gebleven.

Gelukkig was de update van 8 naar 8.1 wel helemaal gratis destijds, daardoor liep het marktaandeel van 8.0 (wat nooit hoog is geweest) al heel snel na de release van 8.1 erg hard terug.

[Reactie gewijzigd door wildhagen op 22 juli 2024 19:59]

Yuregenu @wildhagen29 oktober 2023 08:49
Logisch, ja. Overzichtelijk, nee.

Jouw betoog doet me denken aan iets wat ik wel eens aan klanten uit moet leggen. Vroeger had je .NET Framework, dat werkte alleen op Windows. Om ook op andere platformen te kunnen werken introduceerde men .NET Core, platformonafhankelijk. Echter, bepaalde functies die Windows-specifiek waren (inhaken op systeem-DLL's zoals DPAPI voor per-user encryptie) waren hier niet in beschikbaar. Dat maakte bepaalde libraries compleet incompatibel waardoor een splitsing begon tussen geschikt en ongeschikt voor .NET Core. Hiertegen introduceerde men .NET Standard, waarmee je met pre-processor directives een programma graceful kan laten falen door te zeggen "deze functie kun je niet aanroepen op jouw platform". Tot men besefte dat dat eigenlijk een best puik idee was en je daarmee alles weer tot één gezamenlijk framework kon brengen. En dat heet nu .NET. Geen aanvulling, gewoon "dotnet".

Ook hier; logisch. Maar niet overzichtelijk.
nst6ldr @mrooie29 oktober 2023 08:48
Windows 8 wat een verschrikking hier leerde ik voor het eerst kennis maken met het programma classic shell.
Ik kan me nog goed herinneren dat de overstap van het startmenu naar een tablet interface vrij controversieel was. Èèn specifieke gebruiker was daar vrij gepassioneerd over: nieuws: Gerucht: Microsoft schakelt Live Tiles-startscherm in toekomstige pc-... (CTRL+F -> 'lijstjes').
The Zep Man
29 oktober 2023 07:36
Het laatstgenoemde bedrijf stelde in oktober van 2008 dan ook dat het niet vreesde voor iPhone of Android. De iPhone zou geen bedreiging vormen, omdat het slechts om één toestel ging, dat slechts door enkele providers ondersteund werd; Microsoft had naar eigen zeggen meer dan vijftig hardwarepartners. Daarnaast was Android geen concurrent te noemen, omdat weinig toestellen het besturingssysteem van Google gebruikten.
Toen Microsoft dit uitsprak zat Windows Mobile op versie 6.5. Dit was de laatste versie van het klassieke 'Pocket PC'/'Windows Mobile' OS. Dat was zijn tijd ver vooruit in de jaren ervoor. Het was het enige breed omarmde mobiele smartphone OS met een open ecosysteem. Waarbij anderen krampachtig vasthielden aan gesloten speeltuinen en ontwikkeling onder curatele, liet Microsoft het toe dat iedereen ervoor kon ontwikkelen en vrij applicaties op hun toestellen kon draaien. Op dit gebied was het oude Windows Mobile een voorganger van Android.

Door diens leeftijd en daarbij behorende beperkingen was Windows Mobile 6.x meer een OS voor techenthousiastelingen, terwijl iOS en Android voor de massa ontwikkeld werden. Qua dat had Microsoft last van de remmende voorsprong, en liepen ze in 2008 effectief een paar jaar achter op de ontwikkelingen. Een ander probleem was dat in de jaren erop Microsoft te veel keek naar Apple en niet voldoende naar Google. Ze dachten dat ze qua software ecosysteem iets konden maken dat net zo gesloten was als iOS, terwijl ze qua hardware bleven steunen op derde partijen. Zo'n partij was bijvoorbeeld Nokia.

Het nieuwe Windows Phone 7.x, 8.x en Windows Mobile 10 was niet zozeer een slecht OS, maar er waren veel randzaken die het tegenwerkte. Tweakers zullen noemen dat Google niet meewerkte. Dat klopt, maar dat is slechts een enkele reden. Wat zeker niet hielp waren de min of meer verplichte upgrades die niet elk toestel kreeg gecombineerd met een gebrek aan forwards compatibility voor applicaties. Had je een toestel gekocht met Windows Phone 7.x? Betaal maar de early adopter tax, want na de release van Windows Phone 8 doen ontwikkelaars praktisch niets meer met jouw OS. Bij Android was dit toen al beter geregeld. Iets anders dat ook niet bijdroeg aan brede adoptie was dat Microsoft hun eigen applicaties op Android beter ondersteunde.

En in het bovenstaande noem ik nog niet eens de grote fout genaamd Windows RT. Microsoft's eerste poging voor een end-user apparaat met een Windows 'desktop' OS op ARM was een grote mislukking, en eigenlijk zo zonde. Breedgedragen Windows op ARM had er een stuk eerder kunnen zijn met een betere inzet van Microsoft.

Om nog even Nokia te noemen: die had rond 2008 meerdere hangijzers in het vuur. Toen Windows Phone uitkwam besloot Nokia zich exclusief daarop te richten. En we weten hoe het met Nokia is afgelopen. :') Terwijl de markt zich op Android ging richten, ging Nokia juist diens eigen weg. Als ze naast Windows Phone/Mobile-toestellen ook toestellen met Android hadden uitgebracht, dan zag het landschap er nu waarschijnlijk wat anders uit.
Windows 8.1 was dus niet zozeer een update, maar eerder een volledige upgrade die veel desktopfuncties herintroduceerde.
In oudere tijden zou Windows 8.1 een service pack zijn. ;)

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 19:59]

MsG @The Zep Man29 oktober 2023 09:44
Het probleem bij Windows Mobile was ook dat het totaal niet bedacht was voor touch bediening, maar vooral vanuit de PDA's en de PPC-tijden werd gedacht dat iedereen als een soort beurshandelaar met zo'n stom pennetje ging rondlopen. De HTC HD2 is een van de weinige Windows Mobile toestellen die uitgebracht is met een capacitief scherm ipv een resistief scherm bijvoorbeeld. Windows Mobile 6.5 was al een enorm lapmiddel om het nog iets touch-vriendelijker te maken, terwijl iOS en Android ook, gemaakt zijn met handbediening als uitgangspunt.

Als Nokia inderdaad naar Android was gegaan, had dat wellicht nog wat kunnen worden, al zie je dat van een HTC, die net als Nokia, ook altijd werd gewaardeerd op bouwkwaliteit, nu ook niks meer over is, dus het is natuurlijk allerminst zeker.
Blokker_1999
@MsG29 oktober 2023 13:09
Er waren ook alternatieve launchers en toetsenborden te krijgen die het gebruik mogelijk maakten zonder pen. Zeker HTC zette daar heel hard op in. Het OS op zich is niet noodzakelijk het probleem, de software die er bovenop draait is dat wel.
MsG 29 oktober 2023 08:55
...en de nieuwe smartphone, een jaar eerder aangekondigd door Apple in de vorm van de iPhone
Bij de eerste iPhone was helemaal geen sprake van een smartphone. Het kunnen installeren van applicaties kon ook pas sinds de iPhone 3G toen de App Store ook uitkwam. De eerste iPhone was vooral een telefoon met erg goede bediening, maar inhoudelijk kon je er niet heel veel meer mee dan met de willekeurige andere niet-smartphones van die tijd.
wildhagen
@MsG29 oktober 2023 09:02
[...]


Bij de eerste iPhone was helemaal geen sprake van een smartphone. Het kunnen installeren van applicaties kon ook pas sinds de iPhone 3G toen de App Store ook uitkwam. De eerste iPhone was vooral een telefoon met erg goede bediening, maar inhoudelijk kon je er niet heel veel meer mee dan met de willekeurige andere niet-smartphones van die tijd.
Alleen draaide iPhone OS 2 (release datum 11 juli 2008), die de App Store introduceerde, óók op de iPhone 1.

Daardoor kon je na installatie van dit OS dus óók op de iPhone 1 apps installeren, en was het daarmee dus wel degelijk een smartphone te noemen.
MsG @wildhagen29 oktober 2023 09:06
Ja oke, maar dat was met de introductie van de opvolger pas, dus vanaf de 2e periode. Het collectief geheugen wil nog wel eens vergeten dat de iPhone niet als smartphone begon. Een jaar later inderdaad wel, al wilde je in Nederland liever de iPhone 3G, gezien de Edge-verbinding hier in Nederland meestal maar een GPRS-verbinding werd.
Linksquest Moderator Spielerij
29 oktober 2023 09:34
Heel leuk artikel, en vooral leuk om nog eens terug te kijken in hoe alles, toch wel zo snel gegaan is.

Ik kan me nog goed herinneren toen me moeder en haar toenmalige man met de eerste DVD speler thuis kwamen, met de film The Rock, film moest toen halverwege nog gedraaid worden geloof het of niet 8)7 Ik had een jaar later een DVD speler in de PC zitten, PC aan de TV aangesloten om zo films te kunnen kijken, naderhand eentje gekocht in Duitsland, een chinees merk Cyberhome, speelde letterlijk alles af, zoals DivX toen der tijd nog.

MSN/Live Messenger ook z'n leuke herinneringen aan, net als toen met de MDA Vario, een mobiel met een volledige Windows ervaring erop. De tijd van Xbox 360, begin wilde ik er weinig van weten, vooral omdat je toen voor online moest betalen, is dat tegenwoordig in de console markt normaal geworden is. Maar uiteindelijk Gears of War en HALO die me over de streep trokken. En uiteindelijk Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter 2 die ik vies veel online gespeeld heb.

Tja, dan ook maar iets op noemen die ik niet gemist heb, Windows 8, man o man wat een drama was dat, toen mijn Dell toen der tijd standaard met Windows 8 kwam en er bepaalde drivers niet voor Windows 7 waren, voor €9,00 Start X maar gekocht, die sloeg het Metro scherm over en gaf me toch een start menu. Wat een vreugde toen Windows 10 uit kwam.

Ik kijk best wel naar de toekomst, vooral wat de techniek en A.I. met zich mee gaat brengen.
PurifieR1980 @Linksquest29 oktober 2023 11:18
"met de film The Rock, film moest toen halverwege nog gedraaid worden geloof het of niet"

Ah, de originele Buena Vista release. Die hadden er in het begin inderdaad nogal een handje van om langere films op 'flippers' te zetten ipv dual layer discs te gebruiken (die waren in het begin een stuk prijziger om te produceren). Je kreeg dan halverwege ineens zo'n mickey mouse handje met een draaiende disc, en dan moest je hem inderdaad draaien. De eerste releases van Armageddon, Face/Off en Air Force One waren ook zo. Ergens in 1999 gingen ze toch overstag en werd alles dual layer. Ik heb die originele versie van The Rock nog steeds op de plank.

Mijn eerste DVD-speler was een Creative DXR2-kit, toen nog met MPEG-2 decoder die je via composiet of S-Video op een TV kon aansluiten. Prachtig apparaat, en ook die heb ik nog steeds.
Linksquest Moderator Spielerij
@PurifieR198029 oktober 2023 15:56
Ik zelf heb alleen nog de klassieke IT waarbij ik halverwege de film moet draaien, die heb ik ooit bij de Duitse Media Markt gekocht, doosje is Duits, film gelukkig Engels met Nederlandse ondertiteling.
Dela487 29 oktober 2023 09:35
Windows Mobile, prachtig systeem. Heb nog een paar Nokia’s met Windows liggen, voor de nostalgie. Helaas werden er voor de smaak van het grote publiek te weinig apps ook geschikt gemaakt voor WM.
Heel erg jammer dat WM niet meer naast Android en iOS kon blijven bestaan.
MsG @Dela48729 oktober 2023 09:48
Ben je niet in de war met het latere Windows Phone? Er zijn voor zover ik weet geen Nokia's uitgebracht met Windows Mobile, dat was vooral Qtek/HTC waar het op uitkwam. In dat tijdperk had Nokia nog haar eigen troef: Symbian, waarop je ook allerlei native apps kon installeren.
Dela487 @MsG29 oktober 2023 16:51
Je hebt gelijk, moet Windows Phone zijn natuurlijk.
Zo’n HTC Palm met aanraakpen heb ik trouwens ook nog liggen.
PurifieR1980 29 oktober 2023 11:21
"Een dvd zal voor de meesten als een ouderwetse en onveranderde technologie klinken"

Nee. Ik zie het, net als in grotere mate BD/4KBD, als een verzamelobject en iets wat mij beschermt tegen de abonnementsfuiken die alle grote mediabedrijven je nu proberen op te dringen. Het interesseert me niet of velen fysieke media 'ouderwets' vinden, geef mij maar een enorme kast vol DVD's, BD's, laserdiscs, LP's, etc. Die doen het over 20 jaar nog steeds zonder dat ik de rest van m'n leven tig streaming'diensten' hoef te blijven betalen.
SirLenncelot @PurifieR198029 oktober 2023 15:59
Niet persé ouderwets, maar wel erg afhankelijk van of je geschikte apparaten hebt om op af te spelen. Ik heb inmiddels geen VHS, CD- of DVD-speler meer in huis. Wel heb ik een hele berg videobanden met beelden van toen ik kind was en cd-roms vol met foto’s van vakanties lang geleden. Uiteraard met het idee om het een keer te digitaliseren, maar dat komt er dan ook weer niet van.
PurifieR1980 @SirLenncelot29 oktober 2023 19:40
Om die reden heb ik ook meerdere backup-apparaten. Verschillende HD-DVD spelers en Laserdiscspelers, en als ik een goede deal zie op een BD/DVD speler van hoge kwaliteit sla ik die ook niet over.
Verwijderd 29 oktober 2023 07:14
In deze 25e editie van Terug in de tijd kijken we terug naar artikelen uit de maand oktober van 2003, 2008 en 2013.
En daar mogen jullie voor eeuwig mee doorgaan, het leest lekker weg en de daarbij behorende herkenbaarheid, dat doet je gewoon goed.
AuteurYannickSpinner Redacteur @Verwijderd29 oktober 2023 08:44
Goed om te horen!
nlmarvin @YannickSpinner29 oktober 2023 09:53
De links naar nieuwsberichten uit die tijd zijn ook top. Lees graag de soms hilarische (met de kennis van nu) reacties eronder!
metalmania_666 @Verwijderd29 oktober 2023 10:12
Mee eens!
Tirinium 29 oktober 2023 08:02
5800 xpress music, nog steeds 1 van de beste toestellen die ik heb gehad: klein, accu ging lang mee, Carl zeis lens, en goede stereo speakers nog beter dan veel huidige toestellen met dolby atmos ondersteuning.
Jns1986 29 oktober 2023 08:11
Ja wat was die Xbox Live Experience 360 een big deal. Moeilijk om precies uit te leggen maar ik heb nooit meer zo'n complete verandering van een product ervaren.

Ook heeft MS nooit meer zo'n duidelijk eigen smoel gehad als in die tijd. Windows 8 was vorm over functie maar ik wordt nog steeds heel nostalgisch voor dit ontwerp.
Bellsofwar 29 oktober 2023 11:51
Leuk om dit te lezen! Terug naar de oude tijden. De Xbox 360 menustructuur (oud) vond ik persoonlijk beter werken dan de nieuwe. Via de Xbox knop kwam je nog wel in een soortgelijk oud menu, maar het werd niet meer hetzelfde voor mij. De integratie met MSN was leuk. Ik kocht daar toen een keyboard add-on voor, die ik nog ergens heb liggen.

DVD’s koop ik af en toe nog steeds, samen met Blu Ray’s. Al is het maar omdat streaming services films slechts tijdelijk plaatsen op hun servers en niet alles te vinden is (of je moet elke service in huis halen). Plus ik ben nog wel gehecht aan het fysieke medium, maar dat zal waarschijnlijk de leeftijd zijn.

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