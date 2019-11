Een vaarwel aan het mobiele Windows

Over twee weken is het voorbij. Dan eindigt de ondersteuning voor Windows 10 Mobile, Microsofts eigen mobiele besturingssysteem. Microsoft is een groot bedrijf en kon het zich veroorloven om veel tijd te nemen voor de ontwikkeling van een mobiel besturingssysteem. Na een aantal reboots en verwoede pogingen om een grote speler te worden op de smartphonemarkt, heeft Microsoft het een paar jaar geleden opgegeven. Servers voor back-ups werken nog een paar maanden en sommige functies zullen nog tot een jaar werken, maar met het einde van de ondersteuning trekt Microsoft deze deur achter zich dicht.

Het leek een een-tweetje. In de jaren negentig werd het bedrijf dominant op het gebied van desktops en leek het logisch dat het zijn dominantie zou uitbreiden naar de kleine computers die smartphones eigenlijk zijn. De markt zou weleens hetzelfde kunnen werken. Net als op desktops wilden consumenten wellicht een besturingssysteem dat zou kunnen garanderen dat alle toepassingen werken op hardware van verschillende fabrikanten.

De lijn van pogingen is lang. H/PC, PocketPC, Windows Mobile 5 en 6, Windows Phone 7, Windows Phone 8, Windows 10 Mobile. Microsofts reis op de mobiele markt is een boek met vele hoofdstukken en dat boek beslaat een ontwikkeling van bijna 25 jaar. De laatste paar hoofdstukken waren de kostbaarste: Microsoft kocht Nokia's telefoontak in 2013 om telefoons met Windows Phone 8 en later Windows 10 Mobile te maken. Het werd een dure fout.

De naam die Nokia in 2011 gaf aan Windows Phones, is toepasselijk gebleken. 'Lumia' is een Fins woord dat 'meer dan één sneeuwvlok, maar niet alle sneeuwvlokken' betekent. Die naam heeft altijd geklopt. In het Windows-ecosysteem zijn er altijd andere sneeuwvlokken geweest, zoals op het einde de HP Elite x3 en Wileyfox Pro, beide met Windows 10 Mobile. Maar een ding is duidelijk: het stoppen met het ontwikkelen van een eigen mobiel besturingssysteem is het einde van een lang, lang tijdperk.