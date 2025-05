GTA V is 195 miljoen keer verkocht, is goed voor helft van alle GTA-verkopen

Grand Theft Auto V is meer dan 195 miljoen keer verkocht. De game is daarmee de op-een-na bestverkopende game ooit; alleen Minecraft ging vaker over de toonbank.

Uitgaver Take Two Games noemt dat verkoopcijfer in zijn recente jaarcijfers. GTA V werd sinds de release in 2013 meer dan 195 miljoen keer verkocht. Alleen Minecraft werd als game ooit meer verkocht. Daarvan werden 300 miljoen exemplaren verkocht.

Take Two zegt dat er 420 miljoen games zijn verkocht in de Grand Theft Auto-franchise, waar inmiddels een zeven volwaardige delen van zijn uitgebracht en meerdere mobiele versies en spin-offs. Van al die games is deel vijf dan ook goed voor bijna de helft van de verkopen.