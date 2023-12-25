Volledige broncode van Grand Theft Auto V is naar verluidt online gezet

De volledige broncode van Grand Theft Auto V is naar verluidt openbaar gemaakt, samen met een Python-script van GTA VI en bestanden van het geannuleerde vervolg op Bully.

X-gebruiker GTA Focal kwam als eerste met het nieuws naar buiten dat de gehele broncode van GTA V is gelekt, waarbij hij ook een screenshot van een lijst bestanden deelt. Volgens de gebruiker is de broncode door een onbekend account op Discord geüpload, en gaat het hier om dezelfde code waarvan in 2022 al een deel naar buiten werd gebracht. De originele downloadlink is reeds verwijderd, maar in verschillende groepchats wordt deze naar verluidt nog veelvuldig gedeeld. Online circuleren een hoop vermeende bestanden rond van de broncode, waaronder een afbeelding van een vroege map van de game. Ook zijn er een hoop bestanden met betrekking tot Rockstars game-engine Rage aanwezig.

De broncode van GTA V is niet het enige wat er is uitgelekt. Er is ook een Python-script van GTA VI gevonden. Daaruit wordt bevestigd dat de game de werktitel 'Project Americas' had, zoals Bloomberg al eerder beweerde. Ook zijn er een hoop bestanden van het vervolg op Bully verschenen, een game die Rockstar al jaren geleden annuleerde. Wat voor bestanden er van laatstgenoemde game precies aanwezig zijn is nog onduidelijk, maar wel lijkt het om een zeer vroege alfaversie te gaan.

In 2022 werd als onderdeel van het GTA VI-lek al een klein gedeelte van de broncode online geplaatst. De uploader dreigde toen de gehele broncode te gaan lekken. Hoewel dat uiteindelijk niet is gebeurd, heeft degene de code naar verluidt wel verkocht aan enkele individuen. Vermoedelijk heeft een van hen de code nu geüpload. Wat de precieze implicaties zijn van de gelekte broncode is nog onduidelijk. Mogelijk wordt het hierdoor makkelijker om mods te ontwerpen en gebruiken voor zowel de singleplayer van GTA V, als voor de onlinemodus.