Volledige broncode van Grand Theft Auto V is naar verluidt online gezet

De volledige broncode van Grand Theft Auto V is naar verluidt openbaar gemaakt, samen met een Python-script van GTA VI en bestanden van het geannuleerde vervolg op Bully.

X-gebruiker GTA Focal kwam als eerste met het nieuws naar buiten dat de gehele broncode van GTA V is gelekt, waarbij hij ook een screenshot van een lijst bestanden deelt. Volgens de gebruiker is de broncode door een onbekend account op Discord geüpload, en gaat het hier om dezelfde code waarvan in 2022 al een deel naar buiten werd gebracht. De originele downloadlink is reeds verwijderd, maar in verschillende groepchats wordt deze naar verluidt nog veelvuldig gedeeld. Online circuleren een hoop vermeende bestanden rond van de broncode, waaronder een afbeelding van een vroege map van de game. Ook zijn er een hoop bestanden met betrekking tot Rockstars game-engine Rage aanwezig.

De broncode van GTA V is niet het enige wat er is uitgelekt. Er is ook een Python-script van GTA VI gevonden. Daaruit wordt bevestigd dat de game de werktitel 'Project Americas' had, zoals Bloomberg al eerder beweerde. Ook zijn er een hoop bestanden van het vervolg op Bully verschenen, een game die Rockstar al jaren geleden annuleerde. Wat voor bestanden er van laatstgenoemde game precies aanwezig zijn is nog onduidelijk, maar wel lijkt het om een zeer vroege alfaversie te gaan.

In 2022 werd als onderdeel van het GTA VI-lek al een klein gedeelte van de broncode online geplaatst. De uploader dreigde toen de gehele broncode te gaan lekken. Hoewel dat uiteindelijk niet is gebeurd, heeft degene de code naar verluidt wel verkocht aan enkele individuen. Vermoedelijk heeft een van hen de code nu geüpload. Wat de precieze implicaties zijn van de gelekte broncode is nog onduidelijk. Mogelijk wordt het hierdoor makkelijker om mods te ontwerpen en gebruiken voor zowel de singleplayer van GTA V, als voor de onlinemodus.

Broncode GTA VBestanden van Bully 2

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 25-12-2023 09:28
104 • submitter: BigB98

25-12-2023 • 09:28

104

Submitter: BigB98

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Reacties (104)

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Krulsprietje 25 december 2023 09:38
Heftig! In theorie zou hier niemand wat mee kunnen behalve rondsnuffelen in de files niet?
DutchieSmokah @Krulsprietje25 december 2023 09:44
Vrees dat gta online hier heel veel last van krijgen aangezien handige cheaters nu in de source code naar kwetsbaarheden kan zoeken die ze kunnen misbruiken.

Wellicht dat hiermee ook (nieuwe?) editors gebouwd kunnen worden of zelfs een port voor andere platformen (echter is dit weer verboden op basis van gelekte source code ipv reverse engineering).

[Reactie gewijzigd door DutchieSmokah op 24 juli 2024 03:00]

Stoney3K @DutchieSmokah25 december 2023 12:23
(echter is dit weer verboden op basis van gelekte source code ipv reverse engineering).
Tenzij Rockstar daar expliciet toestemming voor zou geven natuurlijk. Commercieel gezien hebben ze er niets mee te verliezen, want een 'volledige' versie maken van GTA V betekent ook gebruik maken van alle assets, niet alleen de source. En die assets (dus 3D modellen, geluid, plaatjes, enz.) zijn nog altijd beschermd door auteursrecht.
Cobiwan @Stoney3K25 december 2023 13:16
De broncode ook...
Stoney3K @Cobiwan25 december 2023 22:36
Wat ik bedoel te zeggen is dus: Rockstar zou prima toestemming kunnen geven om de source code van GTA V te porten. Maar met alleen de source code die je dan met toestemming kan ophalen en compilen heb je nog geen GTA.

Dan zouden ze er dus geen verkopen op verliezen omdat je nog altijd een origineel exemplaar nodig hebt voor de assets.
Verwijderd @Stoney3K25 december 2023 21:31
Er schijnen drie gelekte archives in omloop te zijn;

1. Om of nabij 3.3Gig die sources only zijn.
2. 17Gig welke sources en deels assets bevat.
3. 1TB welke sources en alle assets bevat.

En van dat alles sources en assets zijn auteursrechtelijk beschermd.
Cobiwan @DutchieSmokah25 december 2023 10:13
Hackers bij gta online is al dramatisch probleem, dat mensen geld strooien of er ineens een windmolen of UFO in je appartement ligt.
Navi @Cobiwan25 december 2023 12:48
Blijf het apart vinden dat hier niets aan te doen is, in bv een game als World of Warcraft zie je praktisch nooit cheats of hacks. GTA doet teveel client side denk ik?

[Reactie gewijzigd door Navi op 24 juli 2024 03:00]

xenn99 @Navi25 december 2023 15:43
Het grote probleem bij GTA Online is dat er geen gameserver is, GTA Online is geheel peer to peer waarbij alle spelers in een sessie direct met elkaar verbinden.
Het enige gedeelte dat rockstar beheert is de matchmaking server en een server die de statistieken bijhoud.
(Welke auto's je bezit, hoeveel geld je hebt e.d.)

Daardoor is het veel makkelijker om te cheaten.

Rockstar heeft hier denk ik bewust voor gekozen om de kosten te drukken want het scheelt toch weer een hoop servers.
In Red Dead Redemption 2 hebben ze min of meer hetzelfde systeem gebruikt dus ik houd mijn hart vast voor GTA 6..
MrMonkE @xenn9926 december 2023 11:24
Uh.. brekende klomp!
Weet je het 100% zeker?
Want dan kun je dus IP's zien van je medespelers? (Door naar je netwerk verkeer te kijken?)
xenn99 @MrMonkE26 december 2023 17:21
Yup 100% zeker, en je kunt inderdaad de ip's van je medespelers zien.
(Hier een mooie grafiek die iemand jaren geleden op reddit heeft gepost.)
Daar wordt ook actief misbruik van gemaakt, ik heb wel is een boze cheater gehad die mijn ip voor een half uur ging ddosen omdat ik hem een paar keer had gekilled in pvp.
Sindsdien speel ik eigenlijk altijd vanachter een vpn.

Sommige van die cheat programma's hebben zelfs een ingebouwde detectie als iemand in de sessie ze report crasht het cheat programma automatisch het spel van diegene die de report had gemaakt, zodat de report niet wordt verzonden.

Recentelijk hoorde ik dat cheaters er nu een sport van hebben gemaakt om in Red Dead Online met cheats kisten met goud te spawnen. Als een niets vermoedende speler die dan loot worden ze gebanned..
Een zelfde "grap" is ook al meermaals populair geweest in GTA Online.

Gelukkig kun je tegenwoordig in beide spellen eigenlijk bijna alle content in een invite only sessie spelen, dat zou ik dan ook aanraden.
Als je toch graag wil samenspelen met onbekenden kun je het beste een degelijke crew joinen, die hebben vaak hun eigen crew sessies.
MrMonkE @xenn9926 december 2023 17:34
Dank je voor je uitgebreide reactie.
Een bizar fenomeen, ik dacht dat we dit sinds het in Quake was uitgezet -oorspronkelijk kon je de IP adressen van andere spelers gewoon zien in de spelers lijst- want dat leidde tot grote problemen.


(Kan ook Quake World geweest zijn)
ahoffman518 @xenn9926 december 2023 00:46
Vandaar dat gta online op de pc helemaal kapot wordt gemod en gecheat. Het spel is on dat opzicht zo goed als dood / onspeelbaar.

Modders die anderen totaal onnodig dwars zitten en zieken.
Rapporteer je ze zien ze dat ook vaak en weten ze jou game te laten crashen.
Ze kunnen je IP en dus locatie (bij benadering) achterhalen.
Totaal onveilig spel wat dat betreft.

Andere modders gebruiken scripts om de godmode griefers te detecteren en eruit te gooien.

Rockstars doet er te weinig aan.
Soms zie je een melding dat iemand is gedetecteerd van cheaten en uit de sessie is gezet, maar dweilen met de kraan open.
HJVDD @ahoffman51827 december 2023 09:22
Als je een modder rapporteert ziet hij dat inderdaad ook. Maar de modder kan er ook voor zorgen dat het report nooit bij Rockstar komt.
ShatterNL @Navi25 december 2023 13:28
een game als World of Warcraft zie je praktisch nooit cheats of hacks.
Ik weet niet hoe jij WoW volgt, maar zowel cheaten (aim hacks in PvP) als Botting is ongelooflijk veel aanwezig en Blizzard doet daar echt veel te weinig aan.

https://www.youtube.com/watch?v=s_QjSxjKVyg

https://www.youtube.com/watch?v=UoiQuvE3Pqk
itaalol @ShatterNL25 december 2023 13:58
Je linkt hier 2 videos van bots, wat anders dan cheats.

Voor zover ik me kan herinneren heeft WoW behalve bots vrij weinig last van illegale praktijken.
Amanoo
@itaalol25 december 2023 15:19
Illegaal is het sowieso niet. Er is geen wet tegen. Het is hooguit tegen de EULA.
eric.1 @itaalol25 december 2023 21:01
Hoezo is dat anders? Beiden zijn niet toegestaan en beïnvloeden het spel voor andere spelers.

Er zijn toch aardig wat serieuze ban-waves geweest die zicht hebben gericht op spelers die programma's gebruikten welke niet waren toegestaan - veelal rotation bots. Dit jaar zijn er nog twee of drie serieuze waves voorbij gekomen.
mr_evil08 @itaalol27 december 2023 12:32
Elke vorm van een oneerlijke voordeel tegenover andere spelers is cheaten, botten hoort daar ook bij.
Multiboxen is dat ook.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 24 juli 2024 03:00]

Navi @ShatterNL25 december 2023 19:25
Botten is geen cheaten. Net als multi-boxen.

Ik ben in een jaar of 10 WoW maar echt heeeeeel af en toe een enkele tegengekomen die iets geks deed, maar echt weinig bijzonders.
eric.1 @Navi25 december 2023 21:03
Botten is zeker wel cheaten, omdat ze eigenlijk altijd gebruik maken van software en scripts welke niet zijn toegestaan. Idem voor multiboxen indien software en scripts worden gebruikt welke over de grens gaan, dit is en blijft een grijze zone.
brian8544 @Navi25 december 2023 13:00
Ook in World of Warcraft zie je genoeg hacks, voornamelijk movement-based (teleport, speed hacks) omdat ook daar door praktische redenen (denk aan movement delay want packets client->server->client) de player movement volledig client side is geregeld :D
Armselig @brian854426 december 2023 01:19
Ik zit dagelijks in WoW en ik zie niks. Er zijn geen hackers.
Seditiar @Armselig26 december 2023 11:03
Ze zijn onderhand vrij zeldzaam ja. Maar 10 jaar geleden (dus toen het spel al minstens 9 jaar oud was) zag je nog honderden teleportende hackers.

Tegenwoordig zie je gelukkig dat soort hacks niet meer, al is tegenwoordig alles phased natuurlijk dus ze zullen er vast nog wel zijn hier en daar. Maar de dagen van lijken in de vorm van een URL naar een gold website zijn gelukkig wel achter ons. Al was het wel grappig om te zien :+

Botting daarentegen... wordt met de dag erger.

[Reactie gewijzigd door Seditiar op 24 juli 2024 03:00]

dfbt @Armselig27 december 2023 14:16
momenteel vliegen er duizenden Mages door Stockades in SOD die de hele markt verzieken door 24/7 gold/items te farmen.Ze kunnen vliegend de hele instance pullen zonder gehit te worden en daarnaast te aoen, looten, en items te verkopen. Als dit geen hacks/cheats zijn weet ik het ook niet meer. In WoW gebeurd het gewoon ook, misschien niet in retail versie, maar zowel Classic als nu weer SOD wordt er gewoon 24/7 door bots gepickpockd, mages die vliegen en farmen en ga maar door.
Armselig @dfbt27 december 2023 22:14
Dat scheelt, ik speel geen classic of season. En als ze de markt verpesten vind ik dat dikke prima, laat die handelaartjes met hun auction mods en twintig back chars die absurde bedragen vragen maar lekker bloeden. Heb niks met dat soort lui. Kom a.u.b. ook de markt op retail verpesten... Keek gister nog voor armor op de AH, 33k per stuk... ja dag ik ben malle pietje niet...
Nark0tiX @Navi25 december 2023 23:35
Heb idd wel eens wat code geschreven voor gta V. En viel me op dat je enorm veel in de cliënt kon idd. Wat allemaal serverside zou moeten, maar denk om de servers te ontlasten dat ze dit naar de cliënt hebben verlegd.

Terwijl "never trust the client" de standaard zou moeten zijn in software.

Geheel peer to peer? Ik heb zelf wat servers gehost en gemod. Klopt dit wel helemaal?

[Reactie gewijzigd door Nark0tiX op 24 juli 2024 03:00]

Tr1pke @Navi25 december 2023 20:24
Precies nog niet veel op WoW gespeeld
Joshuffle @Navi27 december 2023 10:34
GTA doet ALLES bijna client side heb ik het gevoel, je kan cheatengine gebruiken om jezelf geld te geven en te levellen online en je word er niet door gebanned tenzij ze naar je account kijken omdat iemand je report bijvoorbeeld.
gamezfreak @Cobiwan25 december 2023 12:56
Of dat het onderzeeërs regent, of dat ze er voor zorgen dat je niet meer vrij kan bewegen, of dat ze continue achter je aangaan en keer op keer gaan griefen...

Ik stoor mij daar mateloos aan, vooral als je gewoon wilt roamen en zo nu en dan missions doet. Vaak kan ik de hackers al uithalen en join ik een andere server, maar soms rage quit ik het, omdat het gewoon niet meer te spelen is.

Ook de hoeveelheid spam / phising in de chat is abnormaal. Daarnaast wordt het in-game grinden keer op keer moeilijker en de spullen juist duurder, zodat je geneigd bent om de shark cards aan te schaffen. Het begint steeds meer op P2W te lijken en heb het gevoel dat er bij GTA Online niet veel tegen hackers wordt gedaan.
Verwijderd @gamezfreak25 december 2023 21:28
Dat rage quitten is nergens voor nodig, kwestie van een programma zoeken zoals Safekeeper. Die zorgt er wel voor dat er geen hufters in je sessie terecht komen waardoor je of in je eentje in de lobby zit of mensen waarvan je het IP Adres in een z.g.n. exclude list hebt opgenomen.

Werkt heerlijk om alleen met het select groepje vrienden/kennissen een eigen public lobby te hebben die closed is voor ongewenste lui.
Seditiar @Verwijderd26 december 2023 11:05
Je kan sinds een (half?) jaar oid gelukkig gewoon friends-only lobbies openen. Scheelt je nog een hoop FPS ook omdat je niet meer 30+ spelers aan data hoeft te verwerken. Meestal blijf ik in public lobbies tot er griefers en/of hackers gesignaleerd worden, dan vlieg ik snel een friends-only lobby in, is binnen 10 seconden gebeurd.
Mortov Molotov @DutchieSmokah25 december 2023 10:24
Is ook de reden waarom ik online enkel nog in private server game met vrienden; in die zin was die update vorig jaar welkom, toen mogelijk werd gemaakt om je businesses ook in een private server te managen
youridv1 @DutchieSmokah25 december 2023 13:15
persoonlijk hoop ik dat de modding community er flink mee aan de haal gaat. Ik vind het sowieso al indrukwekkend wat tot nog toe mogelijk was met mods. Nu kunnen ze de volledige source code lezen

mods zijn in veel gevallen niet commercieel en het is bijna onbewijsbaar dat de source code is gebruikt bij de ontwikkeling. Zeker als het voor single player mods en fiveM wordt ingezet zie ik geen nadelen

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 24 juli 2024 03:00]

SuperDre
@youridv125 december 2023 19:09
Probleem is alleen dat je geen mods obv deze broncode kunt releasen. Gebruik van die code is instant takedown. Vraag me ook af wat het nut is boven de officiele mod-support.
youridv1 @SuperDre25 december 2023 20:17
als het bewijsbaar is. Dat hoeft niet zo te zijn natuurlijk. Als je niet letterlijk code copypaste wordt het heel moeilijk om te bewijzen dat de mod gebruikt maakt van kennis uit de source code.
Dat is nu net het lastige met programmeren. Op plagiaat controleren is heel ingewikkeld en zeker met een mod community zo groot als die van gtav wordt het omhaalbaar om alles na te gaan lopen
Je gaat mij niet vertellen dat bijvoorbeeld de makers van een Menyoo trainer hier niet naar gaan kijken

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 24 juli 2024 03:00]

gimbal @youridv126 december 2023 02:23
Het hoeft niet te bewijzen te zijn. Als je een cease & desist op de mat krijgt dan ga je echt niet een legaal gevecht aan met een corporatie wat miljarden waard is, dan haal je gewoon je spullen offline. Of het nu terecht is of niet. Beter voorkom je simpelweg dat je op de radar komt en misbruik je simpelweg niet het eigendom van iemand anders.

Ik wens je natuurlijk veel succes om chocola te maken van een godsgruwelijke code base zoals die van GTA 5. Daar gaat de komende 2 jaar van je leven.
SuperDre
@youridv126 december 2023 19:24
Er kennis van op doen is geen probleem, verwacht alleen niet echt dat je er als mod-maker echt veel meer info uit kunt halen dan nu al bekent is en gebruikt wordt om de reeds bestaande mods te maken. Veel is al gewoon bekend door decompilatie en logisch nadenken.
Inflatable @DutchieSmokah25 december 2023 13:59
GTA Online op de PC is al heel lang niet normaal speelbaar in public lobbies door cheaters en andere mod gebruikers (hackers noem ik ze niet).. Daarom speel ik het ook al jaren in privè lobbies, alleen met vrienden.. Eerst gebruikte we daar Clumsy voor waarmee je verbindingen met ongwenste spelers kan verbreken (GTA Online werkt met peer to peer), maar tegenwoordig kan je alle activiteiten ook in invite of friends only lobbies spelen, dus is dat niet meer nodig.. Als GTA VI Online uitkomt (op de PC) en het weer peer to peer wordt hoop ik dat Rockstar dat meteen vanaf het begin toelaat zodat we niet weer met Clumsy aan de slag moeten..
Myri @Krulsprietje25 december 2023 09:47
Wel, ze spreken van de gehele broncode van GTA5. Maar is dat dan inclusief of exclusief de verschillende assets (sound, graphics, build-related stuff, ...) Je kan er best wel wat mee, given enough time and resources.

Meeste uitgevers uit meeste landen zullen dit links laten liggen, maar andere, meer kopieërgevoelige landen zullen misschien minder scrupules hebben om hier vrolijk mee aan de slag te gaan.
The Zep Man @Myri25 december 2023 09:54
Wel, ze spreken van de gehele broncode van GTA5. Maar is dat dan inclusief of exclusief de verschillende assets (sound, graphics, build-related stuff, ...)
Assets kan je uit het spel rippen als ze niet in de broncode zitten.
youridv1 @Myri25 december 2023 13:17
de gta v assets kun je al veel langer bij en worden al veel langer hergebruikt. Daar kun je met OpenIV ook gewoon in rommelen als je weet wat je doet. Dat is niet nieuw ofzo

Assets hergebruiken in mods is al zo oud. Veel voertuig mods voor gta v zijn gewoon ports van assets van andere games zoals forza ofzo

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 24 juli 2024 03:00]

wildhagen @Krulsprietje25 december 2023 09:47
Eventueel kunnen cheaters er ook ideeén opdoen waaardoor het makkelijker wordt om te cheaten. Eventueel kunnen er exploits van komen.

Dus het risico is wel degelijk aanwezig dat er misbruik van gemaakt kan worden.
GoT @Krulsprietje25 december 2023 11:44
Wat doen mensen tegenwoordig...
Ze kopieren de code, passen het een beetje aan en brengen het (vol trots) uit als hun eigen zelfgemaakte code.
Ik zie het op mijn werk net zo goed ook gebeuren, "collega's" die alleen kopieren een beetje aanpassen en vol trots roepen: "Zelf gemaakt."

Je kan het een beetje aanpassen en de gecompileerde game uitbrengen, eenmaal gecompileerd is niet te achterhalen wat de code is.
Uiteraard dien je wel wat wijzigingen aan te brengen, anders wordt het wel heel obvious.
Maar wijzigingen aanbrengen kost minder tijd en geld dan een compleet nieuwe game te schrijven.
SuperDre
@GoT25 december 2023 19:15
Nou, vaak is er toch wel redelijk te achterhalen of die code gebruikt is, zitten zelfde bugs en beperkingen in. Voor een beetje bedrijf is het de moeite niet waard, immers gaat een groot deel op aan het maken van de content. Met de bekende commerciele engines op de markt die wel nog steeds hun engine blijven updaten en dan nog best cheap zijn, ga je als bedrijf echt niet het risico nemen dat al je geld wordt ingenomen EN mogelijk kans op vervolging. Zelf onderhouden van zo'n engine is geen kattepis hoor.
Krulsprietje @GoT25 december 2023 18:26
Sorry! Heb zelf niet heel veel ervaring met dit soort code dus het was vooral uit nieuwsgierigheid :X
lulkoekje @Krulsprietje26 december 2023 01:42
Ergste geval geeft dit kwaadwillende de mogelijkheid om GTAV als r.a.t. te exploiteren.
Geekomatic 25 december 2023 13:02
Hmm, broncode zonder ingewerkte ontwikkelaars is niet zo waardevol, vind ik,
muv van het gebruik voor het vinden van kwetsbaarheden.
Er gaat echt geen GTA V 'lite' op de markt komen.
BananaHeadz @Geekomatic25 december 2023 18:52
Als de source code daadwerkelijk te compileren is naar executable (ik heb geen idee of er libaries gebruikt worden die niet gelekt zijn) kun je echt wel wat gaan modden in de files en zo missies toevoegen / verwijderen hoor.
SuperDre
@BananaHeadz25 december 2023 19:21
Alleen puur voor eigen gebruik, ga je ze publiekelijk maken dan ben je de pineut.
boolean @SuperDre25 december 2023 22:37
De naïviteit spat er hier weer eens vanaf. Dat kun je prima publiekelijk maken, zolang je maar een beetje moeite doet om je identiteit te verbergen. Net zoals je online hard drugs kunt kopen en bij je thuis laten bezorgen of films kunt uploaden/downloaden. Het mag inderdaad niet, maar dat wil niet zeggen dat het niet gebeurt.
Geekomatic @boolean26 december 2023 00:44
Om iets serieus te maken dat een flink aantal mensen (illegaal) willen kopen,
heb je een getalenteerd game development team nodig.
Dat team moet dus bereid zijn de illegaliteit in te gaan,
onder grote druk van internationale opsporing.
En de mensen die het gemaakte willen kopen
moeten dat ook doen via het darkweb / crypto currency.
.
Ik zie dit echt totaal niet gebeuren met ook maar enige omvang.

[Reactie gewijzigd door Geekomatic op 24 juli 2024 03:00]

SuperDre
@boolean26 december 2023 19:27
Kunnen en doen zijn twee verschillende dingen. Als mod-maker (tenzij cheats/hacks) wil je helemaal niet zo anoniem zijn, immers is het ook een CV dingetje vaak. Voor een doorsnee mod gaat deze code niets betekenen, er is al zoveel bekend om hiervoor mods te maken.
BananaHeadz @SuperDre27 december 2023 15:54
Je hebt maar 1 iemand nodig die een modloader maakt en dat anoniem uitbrengt op een eigen domein. Daarna kunnen vele modders legaal hun mods uitbrengen, omdat dat geen broncode bevat van GTA.

Dit is ook al gedaan, maar dat bleef redelijk beperkt tot het spawnen van entities.
Blokker_1999 25 december 2023 09:44
Mogelijk wordt het hierdoor makkelijker om mods te ontwerpen en gebruiken voor zowel de singleplayer van GTA V, als voor de onlinemodus.
En als je daarmee gepakt wordt, mag je zeker een goede advocaat hebben. T2I heeft in het verleden al heel wat mods tegengewerkt, en die hadden niet eens toegang tot de broncode. Ook het reverse engineering project voor de GTA3 trilogie hebben ze uiteindelijk de nek omgedraait hoewel die zaak uiteindelijk wel geschikt is eerder dit jaar, denk ik niet dat die mensen nog eens snel aan zo een project gaan beginnen.
dj.verhulst @Blokker_199925 december 2023 10:14
Die gast die een game video gehackt had en online gezet kreeg TBS omdat ie z'n straf niet accepteerde wat zullen ze met die sourcecode uploader dan wel niet doen ?
jaquesparblue @dj.verhulst25 december 2023 10:29
Hij had wel meer op zijn kerfstok dan enkel die hack. Zijn recidiverende praktijken is waarom ie levenslang tbs heeft gekregen, niet zo zeer de gta6 hack an sich.
tweakuwe @jaquesparblue25 december 2023 12:03
Het is niet persé levenslang TBS, het is TBS voor onbepaalde tijd. Het kan prima zijn dat de doktoren binnen een paar jaar hem gezond verklaren en dan is ie weer vrijuit.
Horatius @tweakuwe25 december 2023 14:24
Niet helemaal in Engeland moet de "Home Secretary" de beslissing nemen om iemand te ontslaan uit TBS, niet doctoren. In Nederland doet de rechtbank dit.
https://repository.wodc.n...df?sequence=1&isAllowed=y
CH4OS @dj.verhulst25 december 2023 10:41
"Die gast" kreeg niet zomaar levenslang TBS toegewezen, dat was echt niet alleen omdat hij de straf niet accepteerde. ;) Je kunt dat niet vergelijken hiermee. Dat was trouwens ook nog eens in de UK, waar dit waarschijnlijk in de USA voor een rechter komt, als ze de dader in de kraag vatten. Dat betekent dus ook een andere strafmaat.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 24 juli 2024 03:00]

Blokker_1999 @dj.verhulst25 december 2023 10:43
Misschien het nieuws eens wat beter lezen, want die gast had wel wat meer op zijn kerfstok dan alleen maar het lekken van informatie over GTA VI. Daarnaast heb je het feit dat hij TBS krijgt en geen gevangenisstraf, dat moet ook al een idee geven van waarom het mogelijks levenslang is.

De uploader van de broncode? Als die gepakt wordt is het mogelijks enkele jaren in de gevangenis en daarnaast ongetwijfeld een pracht van een bedrag dat ie nooit kan betalen als schadevergoeding. Maar dat geld evenzeer voor wat ik net aanhaal: mensen die gebruik maken van deze gelekte code om mods te maken voor het spel.
JBVisual @dj.verhulst25 december 2023 10:45
Kleine nuance hierin is dat deze hacker niet wou toegeven dat hij fout zat. En ook in de zaak zelfs nog bepleite dat hij het zo weer zou doen.
Tijdens een onderzoek van de psycholoog ook duidelijk werd dat hij ook weinig moeite had met het idee om andere organisaties te hacken puur omdat hij het zou kunnen.

Hij kreeg geen TBS omdat Rockstar dit wou, hij kreeg TBS omdat hij het weer zou kunnen doen en daarmee een gevaar zou vormen voor de maatschappij.
(Nu was het rockstar, straks is het een ziekenhuis)

Het is in de media een beentje uit zijn verband gehaald, want eerlijk is eerlijk. Voor alleen het hacken van een bedrijf TBS opgelegd krijgen is een veel te zware straf.
(Al zijn veel straffen wereldwijd vaak veel te zwaar als je kijkt naar Nederlandse maatstaven, maar dat is een ander discussiepunt)

In deze casus lag er al eerder een deal klaar, waar de hacker spijt moest betuigen, zichzelf vrijwillig moest laten behandelen en de belofte te doen zich voor altijd afzijdig te houden als het om “IT security and related issues” ging.
De deal was inderdaad best vaag omdat het om een niet gespecificeerd “verzoek tot strafvermindering” zou gaan.

Maar iedereen weet over het algemeen dat het slim is om jezelf goed voor te doen als je in de strafbank staat. En dat spijt betuigen nagenoeg een vereiste is om te zorgen dat de rechter enig medeleven met je wilt hebben.
Als hij zichzelf gepresenteerd had als een kwaaie jongen met spijt had het misschien wel anders voor hem uitgepakt.

Ik wil echt niet goedpraten dat bedrijven in sommige landen mensen compleet kunnen ruïneren. Maar we leven in een maatschappij waarin Cybercrime als het grote gevaar wordt gezien, en aangeven dat je geen spijt hebt voor je daden is niet slim als de maatschappij bang voor types zoals deze persoon.

Let op! Ik verkondigt hier niet of deze straf terecht is of niet.
Ik verkondig alleen dat de straf zo belachelijk hoog is uitgevallen door de houding en verklaringen van de veroordeelde in deze zaak.
ABD @dj.verhulst25 december 2023 18:22
Als een bookmaker een bet aan zou bieden, zou ik er zonder lang nadenken €100 opzetten dat die veroordeling verband houdt met het lekken van de volledige broncode.

LAPSUS$ heeft de Rockstar games servers destijds gekraakt en slechts delen van de broncode van GTA V gelekt. Het lijkt mij daarom de meest voor de hand liggende hackerscollectief die die broncode in handen heeft.

De veroordeelde hacker heeft de Rockstar Games servers gehackt, terwijl hij in huisarrest zat in afwachting van een rechtzaak voor het hacken van ondermeer Nvidia servers en cryptocurrency gerelateerde zaken. Daarna in hechtenis heeft hij onder meer mensen mishandelt en verwond en tijdens de rechtzaak beweert dat hij nooit met hacken zou stoppen. Autisme is sowieso onbehandelbaar en ik vermoed dat die man nooit meer vrijkomt, omdat hij zich nooit aan de maatschappij zal kunnen aanpassen. Ik zou er wat over lezen, het ligt niet zo simpel als jij denkt.

[Reactie gewijzigd door ABD op 24 juli 2024 03:00]

Linksquest Moderator Spielerij
@dj.verhulst25 december 2023 10:27
Dat idee had ik dus ook, volgens mij wil ik het niet eens weten.
The Zep Man @Blokker_199925 december 2023 09:53
En als je daarmee gepakt wordt, mag je zeker een goede advocaat hebben.
Dus de truc is om niet gepakt te worden. Decentrale code repository en distributie is een goed begin. :P
Martinspire
25 december 2023 10:14
Mogelijk wordt het hierdoor makkelijker om mods te ontwerpen en gebruiken voor zowel de singleplayer van GTA V, als voor de onlinemodus.
Ik denk eerder dat er een heleboel ripoffs gaan verschijnen in de diverse stores. Afhankelijk van hoeveel gebruikt kan worden, zal er vast een dev bij zitten die in zijn crappy game wat assets gaat zetten en een deel van de gameplay logica kan kopieren.

[Reactie gewijzigd door Martinspire op 24 juli 2024 03:00]

SuperDre
@Martinspire25 december 2023 19:19
Ga daar maar niet van uit, ff gameplaylogic overnemen is het niet, ff wat assets overnemen ook niet. De moeite die je moet doen om met die engine een vergelijkbaar spel uit te brengen kun je dan beter steken in gebruik van een engine als UnrealEngine, Unity of CryEngine, waarbij je dan niet zorgen hoeft te maken of je vervolgt zult worden.
Kriekel 25 december 2023 10:24
Lijkt mij geen toeval dat dit vlak na de veroordeling tot levenslange tbs voor de hacker is gelekt.

https://tweakers.net/nieu...-tot-levenslange-tbs.html
Of gaat dat weer om een andere hack?

[Reactie gewijzigd door Kriekel op 24 juli 2024 03:00]

Zebby @Kriekel25 december 2023 11:14
Dat is een andere volgens mij.
PCG2020 @Zebby25 december 2023 13:39
Dat ging om GTA VI (6), in dit bericht gaat het om de broncode van GTA V (5).

cc @Kriekel ;)
Linksquest Moderator Spielerij
25 december 2023 10:28
Jammer dat we van Bully (nog) geen vervolg hebben gekregen, heb me kapot gelachen met de eerste game op de Xbox 360, heb zelfs volgens mij het origineel voor de Playstation 2 nog ergens liggen.
A11ert 25 december 2023 12:15
Kunnen ze GTA 5 straks net als Doom op consoles uitbrengen waar het nog nooit op uitgebracht is.

Bijvoorbeeld GTA 5 op een modded nintendo switch.
Spider-Gwen @A11ert26 december 2023 01:31
Theoretisch gezien wel idd.
Ookal zou de optimalisatie wel een nekkig ding wezen waar niet elke developer opgewassen tegen is om nog maar te zwijgen over het zwakkere en de x64 based hardware van de Switch te hebben waar de game totaal niet gebouwd voor was.
A11ert @Spider-Gwen27 december 2023 07:08
Nou van GTA 5 is ook een PS3 en XBox 360 versie. Ik zat ook meer aan die versie te denken van GTA 5. Aangezien Red dead redemption 1 ook op de switch draait. Zie ik hier nog wel mogelijkheden in.

Ook al is het natuurlijk ook wel mogelijk dat Rockstar zelf GTA 5 gaat uitbrengen voor de Switch net als Red Dead Redemtion 1

[Reactie gewijzigd door A11ert op 24 juli 2024 03:00]

holoduke51 25 december 2023 12:43
Volgens 4 chan:
3.3 gigs, src only
17 gigs, src + partial assets
1 TB, src + full assets
eriksl 25 december 2023 13:59
Ik zie niet echt broncode. Batchfiles? Datafiles (.txt)? Ben nog niet echt overtuigd...
Als de beveiliging van je omgeving afhankelijk is van de sourcecode (multiplayer...) dan doe je iets echt niet goed. Security by obscurity. Dat soort dingen zouden met een expliciete sleutel buiten de broncode om beveiligd moeten worden. En dan ook op een zodanige manier dat je die sleutel kunt veranderen mocht die op straat komen te liggen (en dat is een kwestie van wanneer en niet als).
Memori @eriksl25 december 2023 16:39
Afgezonderd van tools e.d., bevat het 8944 *.cpp en 17442 *.h bestanden.
eriksl @Memori26 december 2023 09:35
Ok, dat was niet te zien op de screenshots. Dat aantal is wel geloofwaardig.
r.marijnissen 26 december 2023 01:40
Dat verdienen ze ook wel....
Speel je honderden uren om alles bij elkaar te gamen en betaal je ook nog aan van die shark cards...
En uiteindelijk...
Nutteloos want de helft kan met mods zowat alles. Velen die ik opgaf als cheater waren er maanden later nog.

600km/h, spawnen overal op de map, een gevangenis over je heen, 30 raketten op je auto in 10 sec, een cashbom waardoor jij ook nog gebant/gekickt wordt etc etc.

Punt is mensen geven bakken met tijd en geld uit en uiteindelijk doet Rockstar veeeeeel te weinig want ja eigen bankrekening is belangrijker dan volle bak accounts deleten van cheaters.
Want tijd en personeel is geld.

Zie graag spoiler video hoe ze dat gaan aanpakken.
Anders is de pc online versie nu al verpest.

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