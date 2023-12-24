Googles Nearby Share- en Samsungs Quick Share-apps worden mogelijk samengevoegd

Google lijkt zijn Nearby Share-app te willen hernoemen naar Quick Share. Dat is dezelfde naam als Samsungs soortgelijke tool. Volgens techjournalist Mishaal Rahman is dit geen toeval, maar zijn er aanwijzingen die erop duiden dat beide tools worden samengevoegd.

Android-leaker Kamila Wojciechowska ontdekte de gewijzigde naam in versie 23.50.13 van Google Mobile Services. Naast de naam is ook het icoontje op de schop gegaan, en zijn er enkele wijzigingen aangebracht aan de interface. Op basis van een van de gedeelde screenshots, is het nu tevens mogelijk om de Quick Share-zichtbaarheid te beperken tot tien minuten.

Het is onduidelijk waarom Google zijn Airdrop-achtige dienst dezelfde naam geeft als Samsungs soortgelijke tool. Mishaal Rahman van Android Authority stelt dat dit mogelijk inhoudt dat beide tools worden samengevoegd, of op zijn minst interoperabel worden. Volgens hem zitten er in de Play Services-app aanwijzingen die duiden op een 'migration education flow', al wordt daar verder geen toelichting bij gegeven. Samsungs Quick Share-app werkt momenteel enkel tussen Galaxy-apparaten, maar mogelijk kan deze in de toekomst dus ook worden gebruikt om bestanden uit te wisselen naar andere Android-gebruikers.

Googles hernoemde Quick Share-appGoogles hernoemde Quick Share-appGoogles hernoemde Quick Share-app

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 24-12-2023 13:32 33

24-12-2023 • 13:32

33

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Reacties (33)

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matroosoft 24 december 2023 17:12
Minder bekend is dat in Windows 11 een AirDrop alternatief zit ingebouwd. Dat heet toevallig ook Nearby Sharing.

Nu werkt dit default niet met Android toestellen. Maar iemand heeft het protocol in in een open source Android app gebouwd waardoor je nu ook bestanden van en naar Windows kunt delen. Je hoeft dan dus niks in Windows te installeren, dus je kunt het ook op een zakelijke PC gebruiken.

https://play.google.com/s...ev.nearby_sharing_windows

Werkt ook andersom, dus van Windows naar je Android telefoon. Als je rechtermuisknop op een bestand doet en dan delen dan kun je rechtstreeks naar je Android telefoon delen.

Gebruik de app nu een tijdje en dit werkt echt top. Als ik een foto op m'n telefoon selecteer, kan ik hem naar de Nearby Sharing app delen. Vervolgens kan ik Windows of Android apparaten in de buurt kiezen. Als ik mijn PC kies dan komt er op de PC een popup met de vraag wat ik met het bestand wil.

De ontwikkelaar is redelijk actief op GitHub en Discord dus recent nog een feature request kunnen doen.

[Reactie gewijzigd door matroosoft op 25 juli 2024 14:58]

xFeverr @matroosoft24 december 2023 23:16
Windows 10 heeft die mogelijkheid zelfs al. En de mogelijkheid om van je Windows 10 computer een ontvanger te maken van Miracast, mits de juiste hardware aan boord is.
jvdmeer @matroosoft24 december 2023 22:25
Bedankt voor de tip!
Werkt goed.
FPSUsername @matroosoft25 december 2023 11:38
Ik gebruik hier al jaren lang de KDE app voor (gezien ik ook KDE op linux gebruik). Werkt erg goed en ik kan meer dan bestanden "synchroniseren". Ook sms berichten (of notificaties van bepaalde apps).
Mavamaarten 24 december 2023 14:37
Tja... Google bakt zeer weinig van stabiele diensten in leven brengen en houden. Eerst Android Beam, nu Nearby Share, en net wanneer de integratie met Windows er is weer hernoemen naar iets anders. Logisch dat mensen de klik niet maken om iets te "nearby sharen" zoals men dat met "airdroppen" wel heeft, mensen weten gewoon niet dat het bestaat.
GertMenkel
@Mavamaarten24 december 2023 18:34
Android Beam heeft echt eeuwig in Android gezeten en bijna niemand gebruikte het. Het was komisch om te zien dat Apple's implementatie van Android Beam applaus kreeg toen ze dat dit jaar aankondigde, maar ik denk dat, net zoals zoveel Android-features, Beam een keiharde marketingmislukking was. Het zal ook niet helpen dat er geen fallback naar Bluetooth discovery was voor apparaten die geen NFC ondersteunden.
supersnathan94
@GertMenkel24 december 2023 21:59
Heeft er ook wel mee te maken dat een partij als Apple vaak iets verder kijkt dan alleen iPhone in de komende drie jaar.

Airdrop werkt nu met praktisch ieder Apple apparaat. Werkte beam met een chromebook? Volgens mij niet.

Zelfde voor veel tablets.
TheVivaldi @Mavamaarten24 december 2023 16:23
Beam was een supertoffe naam!

"Ik beam het ff naar je."
Vorkie @TheVivaldi24 december 2023 18:11
Ik AirDrop het naar je. Werkt al sinds 2011.

Jammer dat Google zo weinig moeite doet.
MrFax @Vorkie24 december 2023 19:17
AirDrop is niet via NFC en dus niet vergelijkbaar. Met Beam moet je daadwerkelijk de achterkanten van de telefoons tegen elkaar drukken. Dat is toch wel ff wat anders dan via BLE en WiFi Direct (wat AirDrop gebruikt).

[Reactie gewijzigd door MrFax op 25 juli 2024 14:58]

supersnathan94
@MrFax24 december 2023 21:56
Beam gebruikt uiteindelijk ook Wifi direct want met NFC heb je echt kansloze bandbreedte.
xFeverr @supersnathan9424 december 2023 23:20
Inderdaad, je initieerde een sessie met NFC en het ging verder via een andere manier. Ze hadden daar ook best een uitbreiding op kunnen maken door de sessie ook via bluetooth te starten, zoals dat ook met Airdrop werkt. En dan waren ze gewoon klaar.

Sterker nog, sinds iOS 17 kun je nu ook Airdrop via NFC initiëren bovenop de al werkende methode. Het kan allemaal prima dus
TheVivaldi @MrFax25 december 2023 12:28
Voor de duidelijkheid: het ging mij hierboven alleen om de naam, niet om hoe het werkt. Nearby Share en Quick Share zijn misschien beter dan Beam, maar de namen zijn lang niet zo leuk.
Verwijderd @MrFax25 december 2023 16:32
Bij iOS 17 is er een heel aardige feature ingebouwd waarbij het tegen elkaar aanhouden van iPhones ook AirDrop functionaliteit activeert. Supercool geïmplementeerd wat het een genot maakt om het te gebruiken.

https://www.youtube.com/watch?v=aZL5D1k-4aI
moonlander @Mavamaarten24 december 2023 20:54
Tja... Google bakt zeer weinig van stabiele diensten in leven brengen en houden.
Dat is wel heel kort door de bocht. Vertel mij dan eens hoe ze aan al die winsten komen?
t14wo @moonlander25 december 2023 08:34
Doordat ze de globale digitale advertentiemarkt in handen hebben?

Doordat ze het enige videoplatform in handen hebben, wat nauwelijks wordt ontwikkeld en vooral langere ads als cashcow gebruikt.

Op productgebied is google gewoon echt slecht. Kijkend naar de gigantische omvang van het bedrijf is het echt teleurstellend wst ze produceren.

Probleem is dat het bedrijf volledig opgeknipt is in eilandjes en diensten en producten niet mooi samen kunnen komen. En ten tweede omdat uiteindelijk altijd advertising op #1 staat bij business keuzes.
Superstoned @t14wo25 december 2023 09:15
… je hebt gelijk maar dit is toch wel typisch voor de big tech bedrijven. Per euro omzet zijn die echt hopeloos in innoveren vergeleken met kleinere bedrijven. Ze verdienen vooral geld door hun markt dominantie in te zetten. Daarom zou het ook goed zijn als er wat druk op werd gezet door de mededingingsautoriteiten.
moonlander @t14wo25 december 2023 11:56
Dat zijn anders allemaal diensten die stabiel draaien. Chromecast, Android, gmail, drive, docs, chrome, pixels, steam.
Raphire 24 december 2023 13:36
Het zou mooi zijn als de diensten worden samengevoegd, maar de manier waarop dit gaat is wel apart.
CyberJohn 24 december 2023 13:38
Samsungs Quick Share-app werkt momenteel enkel tussen Galaxy-apparaten
Met Quick Share kan je ook een QR code of URL maken, waarmee je bestanden met alle toestellen kan delen (Android / iOS / Windows etc.).
Olympia 24 december 2023 14:32
Nearby Share is betrouwbaarder en sneller, maar Quick Share heeft meer naamsbekendheid. Voortgaan op de implementatie van Google, maar onder de naam van de Samsung-variant lijkt me een win-win-situatie. Het wordt zo ook makkelijker om Quick Share te marketen als het Android-alternatief voor AirDrop.
basix 24 december 2023 15:48
Goed nieuws, als ze nu ook nog beide smart tracker diensten gaan samenvoegen dan wordt Android een meer volwassen platform met minder fragmentatie, who know's...
mocean 24 december 2023 14:20
Nog nooit van gehoord terwijl ik jaren een Android app had...
GertMenkel
@mocean24 december 2023 15:47
Google heeft dit een tijd lang best hard gepusht (door bijvoorbeeld Nearby Share hoog in het systeem-deelmenu te stoppen) maar ik ken niemand die het daadwerkelijk gebruikt.

Ik heb Nearby Share zelf nooit zo nuttig gevonden omdat het via Google-accounts werkt. Ik zie niet wat mijn Google-account te maken heeft met een bestand 30cm ver sturen, dus ik heb zelf die onzin uitgezet.

Samsung heeft het ook al een tijdje in het lijstje staan, maar hun versie werkt alleen tussen Samsung-telefoons en Windows-apparaten met dezelfde app. Buiten Zuid-Korea denk ik niet dat dat een heel praktische aanpak is, want zo'n groot marktaandeel heeft Samsung nou ook weer niet.

Ik ben blij dat ze nu de boel gaan samenvoegen. Nu Microsoft nog, dan hebben we misschien eindelijk een betrouwbaar alternatief voor het sturen van bestanden via Bluetooth.
!GN!T!ON @GertMenkel24 december 2023 18:18
Ik gebruik inmiddels een tijdje KDEConnect toen ik erachter kwam dat er ook een Windows build is. Werkt perfect, notificaties over en weer, shared clipboard, bestanden sturen van pc naar telefoon en andersom.

Fijn stukje software :)
GertMenkel
@!GN!T!ON24 december 2023 18:22
Ja, dat werkt echt uitstekend voor op Windows! Helaas is KDEConnect niet bedoeld voor hetzelfde als Nearby Share/Quick Share, je kunt er namelijk niet zo makkelijk bestanden mee delen met je vrienden of familie.

Ik heb even gekeken, maar vreemd genoeg kan ik eigenlijk helemaal niks vinden over Samsung's Quick Share-protocol behalve dat het Bluetooth en WiFi Direct gebruikt. Ik had graag gezien hoe het protocol eigenlijk onder water werkt (zodat ik het ook op mijn laptop zou kunnen gebruiken, bijvoorbeeld) maar niemand lijkt er erg geïnteresseerd in te zijn.
!GN!T!ON @GertMenkel24 december 2023 18:27
Oh ja, dat klopt, is echt voor tussen je eigen devices inderdaad. Dingen uitwisselen tussen devices van anderen doe ik eigenlijk nooit, maar dat is natuurlijk persoonlijk. En wat ik wel wil delen kan vaak via whatsapp (foto, of document oid). Hoewel het wel jammer is dat dat via een derde partij moet als je al naast elkaar staat.

Zou eigenlijk ook niet weten wat daar goed voor te gebruiken zou zijn. Vroeger wel eens wat geprobeerd met wat in Android ingebouwd was, maar dat werkte bij mij nooit, of na heel veel gezeur waar je na een paar weken de stappen weer bent vergeten en je voor die ene keer het hele riedeltje weer opnieuw kan uitvinden |:(

Tijd voor een KDEveryone app ofzo :p

[Reactie gewijzigd door !GN!T!ON op 25 juli 2024 14:58]

GertMenkel
@!GN!T!ON24 december 2023 18:31
Ik herinner mij één enkele keer WiFi Direct te hebben gebruikt voor bestanden delen, tussen een oude Huawei-telefoon en een Samsung Galaxy Tab 2 in de Android 4-tijd. Volgens mij deed dat gewoon OBEX over WiFi-direct, en het werkte uitstekend.

Jaren later ben ik gaan zoeken naar hoe je dat tegenwoordig doet met WiFi Direct, en het antwoord lijkt te zijn "niet". Iedere telefoonmaker en Google hebben nu een eigen deelplatform dat niet met andere apparatuur samenwerkt. Dat was nog eens een teleurstelling, zeg! Nu heb je 1000 apps die een SMB/FTP/HTTP-server opzetten en met QR-codes en dergelijke lokaal bestanden delen, maar dan moet je allebei die ene app hebben en zo vaak wissel je nou ook geen bestanden uit.

Dit heeft Apple met AirDrop toch wel goed voor elkaar. Hopelijk kan dit de AirDrop van "niet-Apple" worden.
evers97 @mocean24 december 2023 14:57
Ook specifiek een Galaxy telefoon?

Edit: nevermind iets te snel door het artikel gegaan.

[Reactie gewijzigd door evers97 op 25 juli 2024 14:58]

OLED 24 december 2023 15:01
Toch fijn want want als Samsung gebruiker heb je dan potentieel in plaats van 2 ongevraagd voorgeïnstalleerde apps nog maar 1 ongevraagde voorgeïnstalleerde app :)
THETCR @OLED24 december 2023 16:29
Nearby share is helemaal geen losse app.
OLED @THETCR24 december 2023 19:49
Google lijkt zijn Nearby Share-app te willen hernoemen naar Quick Share.
Dat staat in het artikel. Ik had geen tijd om een Android telefoon te kopen en te testen of de auteur de waarheid sprak
Spatienazi @OLED24 december 2023 21:00
Gelukkig heb ik wel een Android-telefoon, dus ik heb het even voor je gecheckt. Nearby Share is inderdaad geen losse app. Quick Share overigens
ook niet.

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