Googles Nearby Share- en Samsungs Quick Share-apps worden mogelijk samengevoegd

Google lijkt zijn Nearby Share-app te willen hernoemen naar Quick Share. Dat is dezelfde naam als Samsungs soortgelijke tool. Volgens techjournalist Mishaal Rahman is dit geen toeval, maar zijn er aanwijzingen die erop duiden dat beide tools worden samengevoegd.

Android-leaker Kamila Wojciechowska ontdekte de gewijzigde naam in versie 23.50.13 van Google Mobile Services. Naast de naam is ook het icoontje op de schop gegaan, en zijn er enkele wijzigingen aangebracht aan de interface. Op basis van een van de gedeelde screenshots, is het nu tevens mogelijk om de Quick Share-zichtbaarheid te beperken tot tien minuten.

Het is onduidelijk waarom Google zijn Airdrop-achtige dienst dezelfde naam geeft als Samsungs soortgelijke tool. Mishaal Rahman van Android Authority stelt dat dit mogelijk inhoudt dat beide tools worden samengevoegd, of op zijn minst interoperabel worden. Volgens hem zitten er in de Play Services-app aanwijzingen die duiden op een 'migration education flow', al wordt daar verder geen toelichting bij gegeven. Samsungs Quick Share-app werkt momenteel enkel tussen Galaxy-apparaten, maar mogelijk kan deze in de toekomst dus ook worden gebruikt om bestanden uit te wisselen naar andere Android-gebruikers.