Gerucht: Samsung werkt aan Quick Share voor delen tussen Galaxy-smartphones

Samsung lijkt te werken aan Quick Share-functionaliteit voor zijn Galaxy-smartphones, blijkt uit een apk met die naam. Met de functie kunnen Galaxy-gebruikers afbeeldingen, video en bestanden met anderen in de nabijheid delen.

XDA wist de ontvangen Quick Share-apk draaiend, maar niet functioneel te krijgen. Uit de schermafbeeldingen is op te maken dat Galaxy-gebruikers kunnen kiezen of ze alleen met contacten of met iedereen in de buurt bestanden met een Samsung-toestel willen kunnen delen.

De functie lijkt het ook mogelijk te maken bestanden te versturen naar een ondersteund SmartThings-apparaat. De verzending verloopt dan via de Samsung Cloud-servers en er geldt een maximum van 1GB per keer en 2GB per dag. SmartThings is Samsungs platform voor smarthomes en het lijkt waarschijnlijk dat Quick Share met name het delen met televisies mogelijk moet maken.

De functie zou tegelijk met de komst van de Galaxy S20-serie kunnen verschijnen, speculeert XDA. Samsung is niet de eerste partij met een dergelijke deelfunctie. Apple heeft deze al in de vorm van Airdrop, terwijl Oppo, Vivo en Xiaomi onder de naam Peer-to-Peer Transmission Alliance aan een techniek voor bestandsoverdracht voor Android werken. Google zelf zou ook aan iets soortgelijks werken, onder de naam Nearby Sharing.