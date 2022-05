Chromebooks lijken ondersteuning te krijgen voor Nearby Sharing

De actuele Canary-build van Chrome OS bevat een flags-optie om Nearby Sharing te activeren. De optie werkt nog niet, maar Google lijkt hiermee zijn alternatief voor AirDrop naar meer apparaten dan alleen mobiele Android-apparaten te brengen.

De optie om Nearby Sharing in te schakelen is bij de instellingen zichtbaar na het activeren van een chrome://flags-functie. Dat ontdekte Dinsan van Chrome Story. De toggle komt vervolgens bij de instellingen voor verbonden apparaten te staan, maar werkt nog niet.

Volgens 9to5Google is de komst van Nearby Sharing naar Chromebooks een aanwijzing dat Google deze functie naar meer apparaten wil brengen. De site trof in code van de Chrome-browser ook verwijzingen naar Nearby Sharing aan en concludeert dat Google de functie via Chrome ook naar Windows, macOS en Linux brengt.

Nearby Sharing is Googles alternatief voor Apples AirDrop en maakt het hiermee mogelijk bestanden te delen met apparaten in de buurt. Het heette eerst Fast Share, en werkt met bluetooth en het versturen via wifi direct. Google is een van de bedrijven die met zo'n dienst komen. Tweakers publiceerde begin dit jaar een overzicht.