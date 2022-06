Google opent Chrome OS-ontwikkelaarshub

Google heeft een hub opgezet voor ontwikkelaars van Chrome OS-apps. ChromeOS.dev is een website waar ontwikkelaars en ontwerpers hulpmateriaal kunnen vinden voor het bouwen of optimaliseren van applicaties voor het besturingssysteem.

Op ChromeOS.dev komt nieuws te staan over producten en nieuwe features in Chrome OS, en het wordt een verzamelplaats voor technische documentatie. Ook zet Google samples van code van populaire apps op de site en kunnen ontwikkelaars en Google-medewerkers ideeën en tips uitwisselen. De site is daarnaast ook de officiële plek waar de lay-out- en ux-richtlijnen voor Chrome OS komen te staan.

Een deel van de site is bedoeld voor Linux-ontwikkelaars, aangezien Chrome OS inmiddels ook Linux-apps kan draaien. In die sectie staan handleidingen om de Linux-terminal in het besturingssysteem te bewerken, Android Studio te installeren, en om Android-apps te debuggen. Op een later moment moeten er ook tips in die sectie komen voor het ontwikkelen van Linux-apps voor Chrome OS, maar omdat die functie zich nu nog in bèta bevindt, is die sectie er nog niet.

Google zegt dat het de site heeft opgezet omdat er steeds meer Chrome OS-ontwikkelaars zijn en het aantal Chromebooks dat wordt verkocht hard groeit. De site is voorlopig alleen in het Engels en Spaans beschikbaar. Later moeten daar andere talen bij komen.