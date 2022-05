'Google wil voor Steam-ondersteuning Chrome OS Ubuntu gebruiken'

Google zou om Steam-ondersteuning op Chrome OS mogelijk te maken, willen overstappen naar een Ubuntu-Linux-subsysteem. Op dit moment kan Chrome OS Debian-Linux draaien in een virtuele machine, voor ontwikkelaarsdoeleinden.

Op dit moment heeft Chrome OS ondersteuning voor het draaien van Linux-apps, door een op Debian gebaseerd Linux-subsysteem met de naam Crostini dat in een virtuele machine op het apparaat werkt. Toen Google eerder dit jaar aankondigde Steam op Chrome OS werkend te willen krijgen, werd aangenomen dat Google hiervoor Crostini zou willen gebruiken.

9to5Google heeft echter Chrome OS-code ontdekt, die wijst op de komst van een op Ubuntu gebaseerd project. Dit subsysteem zou net als Crostini in een virtuele machine werken in Chrome OS. Hiervoor verwijst de site naar recente codechanges rondom Borealis, de projectnaam die Google aan het Ubuntu-subsysteem zou hebben gegeven. In deze codechange wordt gesproken over 'vm-functionaliteit'.

De site zegt een kopie van Borealis te hebben verkregen en merkt op dat het om Ubuntu gaat, waarbij Steam standaard is geïnstalleerd. Het lijkt er daardoor op dat Google voor de Steam-ondersteuning gaat overstappen van Debian naar Ubuntu. Ubuntu is voor Steam de aanbevolen Linux-distributie. Of dit betekent dat Chrome OS binnenkort geen ondersteuning meer gaat krijgen voor Debian is onduidelijk. Op basis van een andere, recente codechange schrijft 9to5Google dat Steam vermoedelijk eerst op Chromebooks met een tiende generatie Intel Core-processor gaat werken.

Vorig jaar zei Valve met meer Linux-distributies te willen samenwerken, nadat het er even op leek dat Ubuntu Steam niet meer zou ondersteunen. Toch wordt Ubuntu nu nog steeds genoemd als de benodigde Linux-distro om de Steam for Linux-client te kunnen draaien. Vermoedelijk is dat de reden waarom Google over zou willen stappen naar de Ubuntu-distro.