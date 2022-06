Eerste versie van iPadOS-achtige Linux-distro JingOS is beschikbaar

Ontwikkelaars hebben de eerste release van JingOS publiek beschikbaar gemaakt. JingOS 0.6 is een Linux-distributie die veel lijkt op iPadOS. Het besturingssysteem werkt onder andere op de Surface Pro 6 en de Huawei Matebook 14.

Het gaat nog om een previewversie die volgens de makers niet stabiel is en nog functies mist. Een stable-versie die als daily driver kan worden gebruikt verschijnt in maart. De eerste release is door de ontwikkelaars op hun forum beschikbaar gemaakt.

JingOS is volgens de makers 'een iPadOS-achtige Linux-distro'. Het besturingsysteem maakt gebruik van dezelfde interface als het OS voor Apples tablets, met een thuisscherm met enkele iconen en onderin een balk met een aantal gepinde veelgebruikte applicaties. Ook heeft het OS een notificatiescherm dat vanuit de notificatiebalk naar beneden kan worden getrokken, en een Control Center met opties als geluid en verbindingen dat vergelijkbaar is met iPadOS. Het OS ondersteunt gebarenbesturing via de trackpad, bijvoorbeeld door met vier vingers te swipen tussen applicaties.

De distro is gebaseerd op Ubuntu en kan desktopapps voor dat besturingssysteem draaien. Het besturingssysteem wordt ook standaard geleverd met de KDE-appwinkel, een terminal en Ubuntu's bestandsbeheerder, de software is geoptimaliseerd voor aanraakbesturing. Ook staan WPS Office en Chromium geïnstalleerd.

JingOS 0.6 is beschikbaar als voor apparaten met x86_64-processors. De makers zeggen dat het OS in ieder geval werkt op de Huawei Matebook 14 en op de Surface Pro 6, al werkt op die laatste de camera nog niet. "JingOS zou moeten werken op de meeste Surface-apparaten, maar we hebben het alleen nog getest op de SP6", zeggen de makers.