Apple laat populaire terminal-emulatorapp iSH toch in App Store staan

Apple gaat de terminal-emulatorapp iSH toch niet verwijderen uit de App Store. Het bedrijf besloot dat onlangs te doen, maar komt terug op die beslissing. Een reden geeft het bedrijf niet, maar vermoedelijk gebeurt dat na veel kritiek van gebruikers.

De makers van iSH schrijven in een update dat de applicatie in de App Store mag blijven staan. Het gaat om de terminal-emulatorapp iSH, waarmee gebruikers op een iPhone of iPad een terminal kunnen draaien. Er zijn wel andere soortgelijke terminal-apps, maar iSH was uniek omdat het gebaseerd was op de volledige Linux-distro Alpine. De applicatie werkt op iPhones en iPads, en kan op die laatste toetsenborden ondersteunen met bijvoorbeeld de Escape- en pijlknoppen.

De app verscheen op 22 oktober in de App Store, maar de makers zeiden al vrij snel daarna dat de app daar zou worden verwijderd. De app voldeed niet aan de richtlijnen van de App Store, en specifiek de regel dat apps alleen binnen hun eigen bundel mogen werken. Omdat iSH ook commando's als wget en curl ondersteunde weigerde Apple de app. Ook zou het bedrijf hebben gezegd dat iSH een beveiligingsrisico zou opleveren. De makers zeggen zelf dat ze voldoen aan de regels waardoor andere soortgelijke apps wel worden toegestaan. De makers van iSH spreken van willekeur. De beslissing kreeg veel kritiek op forums zoals Hacker News.

De makers zeggen dat ze hebben gewerkt om bepaalde functionaliteit uit de app te verwijderen, maar waarschuwden tegelijkertijd dat ze niet dachten dat op tijd te kunnen doen. Na Apples waarschuwing zouden de makers van iSH veertien dagen de tijd hebben wijzigingen door te voeren. Op maandag zou de app eigenlijk uit de App Store moeten zijn verdwenen, maar Apple is dus op het laatste moment op de beslissing teruggekomen. "We zijn gebeld door iemand van Apple. Ze hebben zich verontschuldigd en gezegd dat ze ons bezwaar accepteren, en zullen iSH niet uit de App Store verwijderen", schrijft het bedrijf. Ondertussen blijven de makers in contact met Apple om over details te praten.