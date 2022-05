Voormalig App Store-baas: Apple dwarsboomt concurrenten met regels

Phillip Shoemaker, die de baas was van het beoordelingsproces voor apps in de iOS App Store, zegt dat Apple concurrenten dwarsboomt met zijn regels voor apps. Bovendien bevoordeelt Apple volgens hem eigen diensten ten koste van die van concurrenten.

Shoemaker, die van maart 2009 tot april 2016 functioneerde als topman van de App Store en die de regels zegt te hebben bedacht, heeft in gesprek met een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden gezegd dat Apple absolute controle heeft over de apparaten van klanten. "De beslissingen die Apple neemt in relatie tot apps van derden, moeten onberispelijk zijn en dat zijn ze niet", aldus Shoemaker op pagina 371 van het adviesrapport van de commissie.

Zo weerspreekt Shoemaker Apples claim dat het elke ontwikkelaar hetzelfde behandelt en zegt de bedenker van de regels dat die regels op sommige vlakken 'discutabel en willekeurig' zijn. Zo zou Apples eigen gamedienst Arcade duidelijk in strijd met de regels zijn, maar verscheen die toch in de App Store. Andere diensten met een catalogus aan games, zoals Google Stadia en Microsoft xCloud, mogen dan weer niet in de App Store. Apple heeft 'geworsteld met het inzetten van de App Store als wapen tegen concurrenten', aldus Shoemaker.

In een reactie op het rapport spreekt Apple de getuigenis van Shoemaker tegen. In die reactie claimt het bedrijf geen dominante positie te hebben op welke markt dan ook waarin het actief is. Inhoudelijk gaat het statement niet in op de statements van de eigen voormalige topman.

De getuigenis komt uit het rapport dat woensdag naar buiten kwam. De vier grote techbedrijven zijn uitgegroeid tot het soort monopolies uit de tijd van de oliebaronnen en spoortycoons, staat in het rapport van de mededingingscommissie. De techbedrijven hebben hun positie misbruikt om prijzen op te leggen en de regels te bepalen op de markt voor e-commerce, zoeken, advertenties, sociale netwerken en uitgeverij.