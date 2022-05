Ceo's Apple, Google, Amazon en Facebook getuigen in hoorzittingen overheid VS

De ceo's van techgiganten Apple, Google, Amazon en Facebook zullen eind deze maand getuigen in een hoorzitting van een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. De commissie doet onderzoek naar misbruik van de monopoliepositie van grote techbedrijven.

Het zal voor het eerst zijn dat de ceo's in één zaak allemaal komen getuigen, aldus New York Times-columnist Kara Swisher, die het nieuws als eerste meldde. Apple-directeur Tim Cook was de laatste die akkoord ging met het verhoor, aldus CNBC. Mark Zuckerberg van Facebook, Jeff Bezos van Amazon en Sundar Pichai van Google hadden al eerder toegezegd. Van die vier is alleen Bezos nooit voor een hoorzitting verschenen voor het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.

Het verhoor is onderdeel van een onderzoek naar de monopoliepositie van grote techbedrijven. Dat onderzoek loopt sinds de zomer van vorig jaar en kan bijvoorbeeld leiden tot nieuwe wetgeving voor grote techbedrijven die moet zorgen voor meer concurrentie.

Het is onbekend hoe de commissie de monopolies zou willen doorbreken. De hoorzittingen zullen vermoedelijk apart van elkaar plaatsvinden vanwege de uitbraak van het coronavirus. De ceo's zullen eind juli vragen van politici over hun marktmacht beantwoorden in de hoorzittingen.