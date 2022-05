Worms Rumble krijgt real-time gevechten en battle royale voor 32 spelers

Team17 werkt aan een nieuwe game in de Worms-serie, waarin gevechten voor het eerst real-time plaatsvinden. In Worms Rumble gaan maximaal 32 spelers elkaar te lijf. De game komt uit voor de PlayStation 4 en op Steam. Op 15 juli start een bèta van de pc-versie.

In een trailer zijn veel bekende elementen uit de Worms-games zichtbaar, zoals levels die bestaan uit platforms en wapens als de heilige granaat en de bananenbom. Het nieuwe spel is gemaakt in 3d, maar gebruikt tijdens het spelen een zijaanzicht.

Het grote verschil met de klassieke Worms-games zit in de gameplay. Tot nu toe waren games uit de serie turn-based, bij Worms Rumble is dat niet het geval. De game krijgt een deathmatchmodus en twee battleroyale-opties, Last Worm Standing en Last Squad Standing.

Worms Rumble komt later dit jaar uit voor de PlayStation 4 en pc. Het spel zal ook te spelen zijn op de PlayStation 5 en er is crossplay tussen alle platforms. Van 15 tot 20 juli organiseert ontwikkelaar Team17 een bètatest op Steam.

De eerste Worms-game verscheen in 1995 en sindsdien zijn er inclusief spin-offs meer dan twintig games in de serie verschenen. De laatste grote release was Worms W.M.D in 2016. Een verschijningsdatum van de nieuwe game is nog niet bekendgemaakt.