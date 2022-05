Worms Armageddon krijgt 21 jaar na release grote update met nieuwe speelmodus

Worms Armageddon, een game die in 1999 uitkwam, heeft een grote update gekregen. Met de nieuwe software zijn meer instellingen mogelijk voor gevechten en is een populaire mod voor de game toegevoegd.

Ter gelegenheid van het uitbrengen van de update heeft Team17 een filmpje online gezet. Het gaat om patch 3.8, en daarin zitten een groot aantal verbeteringen. Zo zijn de graphics aangepakt en moet de gameplay soepeler zijn. Verder kunnen spelers veel meer instellingen aanpassen om de turn-basedgevechten naar smaak aan te passen. En het is nu ook mogelijk om ai-tegenstanders in onlinepotjes toe te voegen, en om van de populaire RubberWorm-mod gebruik te maken.

Team17 zegt dat het Worms Armageddon een grote update heeft gegeven ter ere van het 25-jarige bestaan van Worms. De eerste game in de populaire reeks kwam namelijk in 1995 uit.

Worms Armageddon is beschikbaar op Steam en GOG en kost 15 euro. De game kwam al in januari 1999 uit voor Windows 95. Ook met de software-update naar versie 3.8 is er nog altijd compatibiliteit met deze Windows-versie. In 2013 kwam de game op Steam terecht.